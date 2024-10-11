8 привычек от невролога, которые помогут дожить до 100 лет

Это один из важнейших компонентов долголетия.

Также стоит подумать о сокращении времени перед экраном, создании расслабляющей ночной рутины и избегании стрессовых событий в спальне.

Медитация оказывает положительное влияние на эмоциональное и физическое состояние человека. Что касается эмоционального состояния, то занятия помогают развить новый взгляд на стрессовые ситуации и получить навыки управления и повысить самосознание.

К тому же, такие занятия уменьшают негативные эмоции, развивают воображение и творчество, повышают терпение и толерантность.

Алкоголь усложняет жизненные проблемы и дестабилизирует психическое состояние, а не наоборот. Это токсическое вещество, изменяющее работу мозга, поведение и влияющее на психику и физическое состояние. Он вредит здоровью в любой дозе и влечет за собой зависимость.

К тому же, если у вас уже есть определенные болезни, то следует постоянно "держать руку на пульсе" и избегать обострения.

Оставайтесь социальными