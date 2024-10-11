8 звичок від невролога, які допоможуть дожити до 100 років

Досягнути довголіття можна за допомогою уникнення шкідливих звичок, які лише призводять до хвороб, тим самим скорочуючи термін життя. Невролог назвав звички, які можуть допомогти дожити до 100 років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Люди, які дожили до 100 років, віддавали перевагу здоровому харчуванню та підтримці активності.

Невролог Мередіт Бок розповів, що гени відіграють важливу роль у тому, скільки ми живемо.

"Дбайте про своє тіло, коли ви молоді, і воно подбає про вас, коли ви старієте, допомагаючи вам довше залишатися активними", - зазначив лікар.

Пріоритет якості сну

Відпочинок - невід’ємна частина здорового та щасливого старіння. Це один із найважливіших компонентів довголіття.

Також варто подумати про скорочення часу перед екраном, створення розслаблюючої нічної рутини та уникнення стресових дій у спальні.

Залишайтеся когнітивно активними

Вчені виявили, що підвищення рівня освіти веде до кращих когнітивних функцій. Це здатність мозку вирішувати проблеми, імпровізувати та знаходити альтернативні шляхи для виконання завдань.

Запис на громадські заняття, приєднання до гуртків або нове хобі - це лише кілька способів того, як підтримувати свої когнітивні навички та забезпечити довге життя.

Регулярна медитація

Медитація позитивно впливає на емоційний та фізичний стан людини. Щодо емоційного стану, то заняття допомагають розвинути новий погляд на стресові ситуації та отримати навички управління та підвищити самосвідомість.

До того ж такі заняття зменшують негативні емоції, розвивають уяву і творчість, підвищують терпіння і толерантність.

Обмеження вживання алкоголю

Регулярне вживання більше трьох алкогольних напоїв на день може спричинити проблеми з пам’яттю та мисленням. Варто усвідомити, скільки і як часто ви п’єте.

Алкоголь ускладнює життєві проблеми і дестабілізує психічний стан, а не навпаки. Це токсична речовина, яка змінює роботу мозку, поведінку і впливає на психіку та фізичний стан. Він шкодить здоров’ю у будь-якій дозі та спричиняє залежність.

Вживання здорової їжі

Дотримання здорової та поживної дієти має важливе значення для довгого життя.

Доведено, що середземноморська дієта, яка наголошує на споживанні фруктів, овочів і цільного зерна, покращує здоров’я мозку. Незалежно від дієти, якої ви дотримуєтеся, з віком обов’язково їжте багато фруктів і овочів.

Регулярні вправи

Незалежно від вашого віку регулярні фізичні вправи повинні бути включені у щотижневий розпорядок дня.

Лікар рекомендує займатися принаймні 30 хвилин на день спортом. Проявіть креативність, знайшовши заняття, яке вам найбільше подобається: садівництво, піші прогулянки, гра в теніс або йога.

Хронічні захворювання

Регулярна перевірка здоров'я може мати великий вплив. Наприклад, невролог рекомендує своїм пацієнтам виконувати прості завдання, як-от регулярний контроль артеріального тиску або лікування симптомів переддіабету.

До того ж, якщо у вас вже наявні певні хвороби, то варто постійно "тримати руку на пульсі" та уникати загострення.

Залишайтеся соціальними

Спілкування може допомогти підтримувати гостроту розуму та зменшити ризик деменції.