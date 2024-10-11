8 привычек от невролога, которые помогут дожить до 100 лет
Достичь долголетия можно с помощью избегания вредных привычек, которые только приводят к болезням, тем самым сокращая срок жизни. Невролог назвал привычки, которые могут помочь дожить до 100 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Люди, дожившие до 100 лет, предпочитали здоровое питание и поддержание активности.
Невролог Мередит Бок рассказал, что гены играют немаловажную роль в том, сколько мы живем.
"Заботьтесь о своем теле, когда вы молоды, и оно позаботится о вас, когда вы стареете, помогая вам дольше оставаться активными", - отметил врач.
Приоритет качества сна
Отдых - неотъемлемая часть здорового и счастливого старения. Это один из важнейших компонентов долголетия.
Также стоит подумать о сокращении времени перед экраном, создании расслабляющей ночной рутины и избегании стрессовых событий в спальне.
Оставайтесь когнитивно активными
Ученые обнаружили, что повышение уровня образования ведет к лучшим когнитивным функциям. Это способность мозга решать проблемы, импровизировать и находить альтернативные пути выполнения задач.
Запись на общественные занятия, присоединение к кружкам или новое хобби - это лишь несколько способов поддерживать свои когнитивные навыки и обеспечить долгую жизнь.
Регулярная медитация
Медитация оказывает положительное влияние на эмоциональное и физическое состояние человека. Что касается эмоционального состояния, то занятия помогают развить новый взгляд на стрессовые ситуации и получить навыки управления и повысить самосознание.
К тому же, такие занятия уменьшают негативные эмоции, развивают воображение и творчество, повышают терпение и толерантность.
Ограничение употребления алкоголя
Регулярное употребление более трех алкогольных напитков в день может вызвать проблемы с памятью и мышлением. Следует осознать, сколько и как часто вы пьете.
Алкоголь усложняет жизненные проблемы и дестабилизирует психическое состояние, а не наоборот. Это токсическое вещество, изменяющее работу мозга, поведение и влияющее на психику и физическое состояние. Он вредит здоровью в любой дозе и влечет за собой зависимость.
Употребление здоровой пищи
Соблюдение здоровой и питательной диеты имеет важное значение для долгой жизни.
Доказано, что средиземноморская диета, которая отмечает потребление фруктов, овощей и цельного зерна, улучшает здоровье мозга. Независимо от соблюдаемой диеты с возрастом обязательно ешьте много фруктов и овощей.
Регулярные упражнения
Независимо от вашего возраста, регулярные физические упражнения должны быть включены в еженедельный распорядок дня.
Врач рекомендует заниматься как минимум 30 минут в день спортом. Проявите креативность, найдя занятие, которое вам больше всего нравится: садоводство, пешие прогулки, игра в теннис или йога.
Хронические заболевания
Регулярная проверка здоровья может оказать большое влияние. Например, невролог рекомендует своим пациентам выполнять простые задачи, такие как регулярный контроль артериального давления или лечение симптомов преддиабета.
К тому же, если у вас уже есть определенные болезни, то следует постоянно "держать руку на пульсе" и избегать обострения.
Оставайтесь социальными
Общение может помочь поддерживать остроту разума и снизить риск деменции.
Независимо от того, ужинаете ли вы с семьей каждый вечер или звоните домой раз в неделю, эти простые привычки помогают поддерживать когнитивные функции. Если вы ставите приоритетом правильные привычки в молодости, то ваш мозг и тело позже будут благодарны за это.
Ранее учёные назвали повседневную привычку, которая поможет снизить риски смертности на 20%.
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