8 привычек от невролога, которые помогут дожить до 100 лет

Достичь долголетия можно с помощью избегания вредных привычек, которые только приводят к болезням, тем самым сокращая срок жизни. Невролог назвал привычки, которые могут помочь дожить до 100 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Люди, дожившие до 100 лет, предпочитали здоровое питание и поддержание активности.

Невролог Мередит Бок рассказал, что гены играют немаловажную роль в том, сколько мы живем.

"Заботьтесь о своем теле, когда вы молоды, и оно позаботится о вас, когда вы стареете, помогая вам дольше оставаться активными", - отметил врач.

Приоритет качества сна

Отдых - неотъемлемая часть здорового и счастливого старения. Это один из важнейших компонентов долголетия.

Также стоит подумать о сокращении времени перед экраном, создании расслабляющей ночной рутины и избегании стрессовых событий в спальне.

Оставайтесь когнитивно активными

Ученые обнаружили, что повышение уровня образования ведет к лучшим когнитивным функциям. Это способность мозга решать проблемы, импровизировать и находить альтернативные пути выполнения задач.

Запись на общественные занятия, присоединение к кружкам или новое хобби - это лишь несколько способов поддерживать свои когнитивные навыки и обеспечить долгую жизнь.

Регулярная медитация

Медитация оказывает положительное влияние на эмоциональное и физическое состояние человека. Что касается эмоционального состояния, то занятия помогают развить новый взгляд на стрессовые ситуации и получить навыки управления и повысить самосознание.

К тому же, такие занятия уменьшают негативные эмоции, развивают воображение и творчество, повышают терпение и толерантность.

Ограничение употребления алкоголя

Регулярное употребление более трех алкогольных напитков в день может вызвать проблемы с памятью и мышлением. Следует осознать, сколько и как часто вы пьете.

Алкоголь усложняет жизненные проблемы и дестабилизирует психическое состояние, а не наоборот. Это токсическое вещество, изменяющее работу мозга, поведение и влияющее на психику и физическое состояние. Он вредит здоровью в любой дозе и влечет за собой зависимость.

Употребление здоровой пищи

Соблюдение здоровой и питательной диеты имеет важное значение для долгой жизни.

Доказано, что средиземноморская диета, которая отмечает потребление фруктов, овощей и цельного зерна, улучшает здоровье мозга. Независимо от соблюдаемой диеты с возрастом обязательно ешьте много фруктов и овощей.

Регулярные упражнения

Независимо от вашего возраста, регулярные физические упражнения должны быть включены в еженедельный распорядок дня.

Врач рекомендует заниматься как минимум 30 минут в день спортом. Проявите креативность, найдя занятие, которое вам больше всего нравится: садоводство, пешие прогулки, игра в теннис или йога.

Хронические заболевания

Регулярная проверка здоровья может оказать большое влияние. Например, невролог рекомендует своим пациентам выполнять простые задачи, такие как регулярный контроль артериального давления или лечение симптомов преддиабета.

К тому же, если у вас уже есть определенные болезни, то следует постоянно "держать руку на пульсе" и избегать обострения.

Оставайтесь социальными

Общение может помочь поддерживать остроту разума и снизить риск деменции.