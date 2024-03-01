8 привычек, которые трудно освоить, но они сделают вас гораздо счастливее

Утренние привычки могут значительно изменить день. Есть определенные привычки, которые трудно освоить, но они могут существенно повысить коэффициент счастья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Hackspirit .

Просыпайтесь раньше

Сначала просыпаться раньше может быть тяжело, но это привычка, которая может значительно улучшить ваше счастье. Вы можете начать свой день без спешки.

Есть также исследования, которые показывают, что утром люди, как правило, более счастливы.

Попробуйте завтра поставить будильник чуть раньше. Поначалу это может быть затруднительно, но, как и любая привычка, со временем становится легче.

Дневник благодарности

Психологи советуют перед началом дневного хаоса садиться со своим дневником и перечислять три вещи, за которые вы благодарны.

В начале будет трудно определиться, за что быть благодарным. Но с течением времени эта привычка изменит видение. Вместо того чтобы сосредотачиваться на том, что не так или чего не хватает, следует быть благодарными за то, что уже есть.

Включите физическую активность

Это не обязательно означает, что вы должны сделать полноценную тренировку утром. Даже короткая прогулка может иметь большое значение.

Известно, что физическая активность, особенно утром, высвобождает эндорфины - природные вещества для повышения настроения организма. Эти химические вещества вызывают в организме положительные ощущения.

Вы можете начинать свой день с естественного подъема, чувствовать себя бодрыми и готовыми взяться за что угодно.

Ешьте здоровый завтрак

Завтрак - важнейший прием пищи в течение дня.

Здоровый завтрак запускает ваш метаболизм и помогает оставаться бодрыми и сосредоточенными в течение дня. Если вы пропустите завтрак или съедите что-нибудь быстрое, но нездоровое, то вы можете чувствовать себя вялым и склонным к перееданию позже в течение дня.

Планируйте свой день

Начало дня по четкому плану может значительно избавить вас от стресса.

Каждое утро выделяйте несколько минут, чтобы записать свои задачи на день. Расставьте их по приоритетности исходя из их важности и срочности. Наличие визуального плана дня поможет лучше распоряжаться временем.

Но помните, что планировать не значит заполнять каждую минуту дня делами. Не менее важно планировать перерывы.

Общайтесь с близкими

В суете наших повседневных дел мы часто забываем общаться с людьми.

Это может быть быстрое текстовое сообщение другу, короткий звонок родителям или теплые объятия с партнером.

Эти маленькие моменты общения могут доставить огромную радость и начать ваш день на положительной ноте.

Ограничьте время перед экраном

Все как только просыпаются, сразу берут в руки телефон.

Вместо этого следует использовать это время, чтобы сосредоточиться на себе - практиковать благодарность и гулять.

Медитируйте

Медитация набирает популярность неспроста. Известно, что давняя практика уменьшает стресс, повышает концентрацию и способствует ощущению покоя и благополучия.

Даже несколько минут сосредоточенного дыхания или спокойных размышлений могут изменить ситуацию.