8 важливих запитань, які батьки повинні поставити своїм дітям

Список запитань

Один зі способів заохотити дитину розвивати позитивні мислення та поведінку - це чесно поговорити з нею й поставити їй суттєві запитання.

Потрібно пояснити цінність жити позитивно. Таке спілкування допоможе вам покращити стосунки з вашою дитиною, навчившись краще розуміти її.

До того ж такі запитання допоможуть дізнатись багато нового про дитину.

Психологи назвали список запитань, які можна поставити дітям:

Як ти думаєш, що мама й тато будуть робити, коли ти виростеш і переїдеш?

Що б сказали собаки, якби вони могли говорити?

Що ти хочеш робити, коли виростеш?

Що б ти зробив, якби колись побачив, що над кимось знущаються в школі?

Якою рисою ти найбільше захоплюєтеся в інших людях?

Якби люди могли побачити нас усередині, що б вони побачили?

Як ти думаєш, що робить домашня тварина цілий день, коли нас немає вдома?

Що б ти зробив, якби керували цілим світом?

Важливо пам'ятати, що для гармонійного розвитку замало лише гарно доглядати за дітьми, адже таким чином ми ніколи не дізнаємося про їхні думки.

Яких фраз повинні уникати батьки

"Не плач!"

Дорослі часто не витримують дитячих істерик, сліз та криків. Важливо впоратися з власними емоціями, які виникають через дитячий неслух.

Тож здається простішим заборонити дитині виражати емоції замість того, щоб допомогти їй опанувати свій стан та обговорити його причину.

"З’їси все - тоді мультики"

Поширеним є так зване "харчове насилля". Коли йдеться про дітей, це шкідливо насамперед тому, що таким чином у них не формуються власні смаки і розуміння відчуття ситості.

З роками такі люди можуть набирати вагу та страждають від розладів харчової поведінки.

"От ледащо!"

Багато поганих фраз пов'язано з навчанням. Тоді дитина замість того, щоб вчитися, розбиратися в незрозумілій темі, опускає руки, коли чує такі фрази.

До того ж іноді бажана мотивація переходить у зневагу. Цей тиск може призвести до того, що або дитина взагалі нічого не буде робити.