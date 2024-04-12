8 важных вопросов, которые родители должны задать своим детям

Все родители желают своим детям только лучшего. Чтобы больше узнать о ребенке, его проблемах и даже травмах, стоит задать простые вопросы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Один из способов поощрить ребенка развивать позитивные мышления и поведение - это честно поговорить с ним и задать ему существенные вопросы.
Необходимо объяснить ценность жить положительно. Такое общение поможет вам улучшить отношения с вашим ребенком, научившись лучше понимать его.
К тому же, такие вопросы помогут узнать много нового о ребенке.
Психологи назвали список вопросов, которые можно задать детям:
Важно помнить, что для гармоничного развития маловато хорошо ухаживать за детьми, ведь таким образом мы никогда не узнаем об их мнениях.
Взрослые часто не выдерживают детских истерик, слез и криков. Важно справиться с собственными эмоциями, возникающими из-за детского не слушания.
Поэтому кажется проще запретить ребенку выражать эмоции вместо того, чтобы помочь ему овладеть своим состоянием и обсудить его причину.
Распространено так называемое "пищевое насилие". Когда речь идет о детях, это вредно, прежде всего, потому, что таким образом у них не формируются собственные вкусы и понимание ощущения сытости.
С годами такие люди могут набирать вес и страдают от расстройств пищевого поведения.
Многие плохие фразы связаны с обучением. Тогда ребенок вместо того, чтобы учиться, разбираться в непонятной теме, опускает руки, когда слышит такие фразы.
К тому же иногда желаемая мотивация переходит в пренебрежение. Это давление может привести к тому, что ребенок вообще ничего не будет делать.
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