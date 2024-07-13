8 українських зірок, яких захейтили за виступи на весіллях багатіїв під час війни

Весілля Ростислава Ільницького та експрацівниці ДБР Роксолани Москви

Це весілля стало сенсацією у соцмережах. Пара святкувала його у п'ятизірковому комплексі Emily Resort, куди покликала близько 800 гостей.

Молодята витратили на організацію свята близько одного мільйона доларів.

Ведучим весілля був відомий шоумен Григорій Решетник. Розважали гостей в елітному комплексі відомі українські зірки: Олександр Пономарьов, Ольга Полякова, гурт "Дзвони сонця" та Дзідзьо.

Після цього користувачі мережі закликали українців бойкотувати проти знаменитостей, які розважають "еліту".

Свято організатора "п’яних вечірок"

Фігурант справи про "пʼяні вечірки", на яких кривдили дівчат, Олег Захаров, на початку жовтня відгуляв власне весілля в одному з найдорожчих готелів країни Edem Resort Medical & Spa, що неподалік Львова. Ведучим свята був актор і комік Юрій Ткач.

Згодом Ткач заявив, що не знав про цю гучну справу, та обіцяв передати військовим мавік та старлінк, які в тому числі були придбані за цей гонорар.

За словами коміка, "всі гроші до копійки за це замовлення" підуть і на інші добрі справи.

Юрій Ткач з фігурантом справи про "п’яні вечірки" (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

На весіллі скандального блогера з Івано-Франківська гостей розважала і співачка Тетяна Решетняк, відома як TAYANNA.

Виконавиця зізналася: хейт, який вилився на неї після виступу, її ніяк не зачіпає, адже він був, є і буде.

Також знаменитість зазначила, що не завжди знає, до кого їде на свято.

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Елітне весілля українців на італійській віллі

Днями відбулося чергове помпезне весілля українців. Але вже не на заході України, а в Італії, на віллі Бальбіано, що омиває мальовниче озеро Комо.

Ведучим заходу був російський гуморист Максим Галкін, а співав для гостей Монатік, що викликало обурення в мережі.

Згодом у команді артиста пояснили, чому артист погодилися виступити на одній сцені з росіянином.

Монатік виступив на пишному весіллі (скріншот із відео)