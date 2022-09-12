8 способів дізнатися, чи він справді кохає вас

Жінки часто мучаться питанням, чи справді чоловік закоханий, які у нього наміри. Питати про таке в лоб вважається некоректним, тому починається "гра в ромашку".

Як же зрозуміти, чи любить він вас, пишуть психологи з сайту Quora .

Він уважний до ваших потреб і бажань

Якщо він вас дійсно любить, то прислухається до вас і відповідає чимось справді чудовим. Він готує для вас улюблену вечерю, в ін підтримує вас, коли ви хворієте або у вас поганий день.

Він слухає вас, навіть коли ви цього не усвідомлюєте, і реагує на те, що вам потрібно і хоче зробити вас щасливою.

Він готовий піти на компроміс, щоб зробити вас щасливою

Це не означає, що він готовий на все, але він може зрозуміти, коли щось для вас дійсно важливо. Кохання іноді означає компроміс, якщо це означає зробити іншу людину щасливою.

Він намагається піти вам назустріч і працює з вами над стосунками, щоб знайти сценарій, який зробить вас щасливішою.

Він дивиться за межі вашого минулого і бачить майбутнє

Чоловік, який щиро любить вас, готовий забути про погані стосунки, неправильний вибір і помилки, які ви могли зробити до нього.

Йому не загрожують попередні стосунки чи навіть шлюби - він знає, що це сформувало вас у людину, якою ви є сьогодні. Він планує з вами майбутнє, незважаючи на те, що могло бути у вашому минулому.

Він приймає вас такою, яка ви є

Будь-який чоловік може сказати, що любить жінку, але чи приймає він вас такою жінкою, якою ви є? Спробувати змінити вас, підігнати під себе - це не кохання!

Замість того, щоб намагатися змінити вас, він приймає вас такою, яка ви

є.

Він налаштований на те, що робить вас щасливою

Це може бути улюблений ресторан для вечірніх побачень або допомога в сімейних питаннях. Будь-яка дрібниця, яка може зробити вас щасливою.

Він робить все можливе, щоб вам було добре з ним.

Він приймає ваших дітей, вашу родину та ваших друзів у своє життя

Чоловік, який вас щиро любить, приймає ці частини вас і робить це частиною свого життя. Це можуть бути діти від попереднього шлюбу або догляд за літніми батьками.

Він розуміє, що у вас є ці зобов’язання, але, що більш важливо, приймає їх як частину вас.

Він розуміє недоліки вашого характеру і приймає їх

Незалежно від недоліку характеру, він знаходить спосіб приймати його. Він не відмовляється від них, не критикує, а радше хоче допомогти вам подолати їх (звісно, якщо ви самі цього бажаєте).

Він хоче підтримати вас і допомогти, навіть у ваші найтемніші години

Можливо, ви втратите роботу, серйозні фінансові труднощі, втратите близьку людину або матимете проблеми зі здоров’ям.

Він не втече і не злякається, а допоможе виправити ситуацію разом з вами, стане ваше опорою.