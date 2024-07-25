8 способів, щоб одяг не магнітився

Зволожити приміщення

Хоча для вашого одягу і здоров'я корисно підтримувати рівень вологості в будинку на рівні 30-50%, легке обприскування речей водою з пульверизатора на тканину може припинити статичне прилипання.

Або ж можна промокнути тканину вологою ганчіркою чи паперовим рушником. Проте переконайтеся, що тканина висохла, перед тим, як вдягати одяг.

Розліпити одяг металевою вішалкою

Проведіть дротяною вішалкою або шматочком алюмінієвої фольги між одягом, який "липне" один до одного, щоб розбити заряд, який утримує їх разом.

Використати лосьйон для рук

Також пропонують зволожити шкіру лосьйоном для рук, щоб розірвати зв'язок електронів і припинити зчеплення. Щоб запобігти появі плям, дайте лосьйону висохнути, перш ніж розгладжувати тканину.

Додати трохи лаку для волосся

Інгредієнти лаку для волосся покривають волокна тканини і допомагають усунути статичну електрику на вашому одязі. Рекомендують злегка обприскувати внутрішню частину одягу або, при обприскуванні зовнішньої, тримати флакон на відстані не менше 30-60 см, щоб запобігти надмірному залишку лаку на тканині.

Використати спрей для зменшення статичної електрики

Спреї для зменшення статичної електрики та засоби для розгладження зморшок нейтралізують електричні заряди, збільшуючи молекули, що притягують вологу. Такі засоби працюють найкраще, якщо їх розпилити на одяг і дати рідині висохнути на повітрі перед одяганням.

Сушити одяг на повітрі

Автоматична сушильна машина створює статичну електрику в одязі через тертя, що виникає внаслідок механічної дії, а також через погану звичку пересушувати тканини. Тому замість використання сушарки, радять розвісити одяг сушитися на повітрі на мотузці для білизни.

До того ж такий спосіб зволожить повітря приміщенні. А більша вологість означає менше статичної електрики від килимів та оббивки.

Сортувати одяг за типом тканини

Навіть якщо ви сортуєте білизну перед тим, як завантажити її в пральну машину, радять пересортувати її ще раз перед тим, як покласти в сушарку.

Синтетичні тканини, такі як нейлон і поліестер, довше зберігають позитивний або негативний заряд, генеруючи більше статичної електрики, ніж натуральні тканини, такі як бавовна або льон.

Щоб зменшити кількість статичної електрики, рекомендують сушити синтетичні матеріали окремо і виймати їх з сушарки злегка вологими. Для завершення сушіння такі речі потрібно розвісити на повітрі.

Додати білий оцет до циклу ополіскування

Додавання половини склянки дистильованого білого оцту до циклу ополіскування також може зменшити наелектризованість одягу.

Оцет допомагає змити залишки мийного засобу і розслаблює волокна одягу, тому вони менше злипаються під час перекидання в сушильній машині - або зберіганні в шафі.