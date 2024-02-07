8 речей у ванній, які треба регулярно мити, а які - негайно викинути

Щітки та гребінці

У таких предметах накопичується не лише волосся, але й пил, бруд та різні засоби для волосся. Потрібно щодня витягати зайве волосся з гребінця та мити його милом.

Зокрема, для чищення щітки можна використовувати стару зубну щітку. Так можна легко та ретельно очистити такі предмети.

Килимки у ванній

На такі килимки усі постійно стають мокрими ногами. Потрібно прати їх у пральній машинці регулярно, хоча б раз на місяць. Так можна уникнути мікробів.

Мочалка з люфи

У мочалках з часом накопичується багато бактерій. Навіть мочалку з натурального матеріалу (люфи) варто міняти раз на місяць.

Щоб мочалки були чистими, потрібно очищувати їх кожного тижня, замочуючи у розведеному розчині відбілювача на 5 хвилин.

Йоржик для унітаза

Видаліть бруд з йоржика за допомогою розчина з гарячою водою та кількома ковпачками відбілювача у відрі. Через годину витягніть та промийте гарячою водою.

Усі зазвичай чистять самий йоржик, але забуваються за тримач. Тримач для йоржика зберігає на собі дуже багато бруду.

Кнопка унітаза

Важливо не забувати про кнопку зливу, адже на ній містяться багато мікробів. Ретельно очищуйте її, коли миєте туалет.

Пензлі для макіяжу

Дозатор для мила

На дозаторі можуть залишатись залишки від зубної пасти. Помийте його за допомогою теплої води та кількох крапель засобу для миття посуду.

Леза для гоління

Леза треба періодично викидати, особливо, якщо на них з’явилися сліди від іржі. Експерти кажуть, що ля того, щоб бритва була чистою, мити її потрібно кожного разу після використання та протирати спиртом за допомогою ватного тампона.