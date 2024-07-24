8 речей в оселі, яким необхідна регулярна заміна

Пральний порошок і відбілювач

Якщо ви не перете кілька разів на тиждень, вам, мабуть, не потрібно купувати пральний порошок великими партіями.

Сам по собі він не псується, але з часом втрачає свою очищувальну здатність - тому варто перевіряти дату виробництва і рекомендовані терміни використання.

Порошкоподібні засоби для прання добре діють протягом тривалого часу, якщо вони не піддаються впливу вологи. Відбілювач також починає руйнуватися приблизно через рік, втрачаючи свою дезінфекційну та санітарну силу.

Засоби для очищення поверхонь

Як і в засобах для прання, хімічні речовини, що входять до складу побутової хімії, з часом розкладаються, що робить їх менш ефективними у підтримці чистоти та санітарії у вашій оселі.

Якщо ви часто проводите ретельне прибирання, то засіб використовується досить швидко.

Однак, якщо ви знайшли заховані пляшки, до яких ніхто не торкався останнім часом, перевірте їх: все, що згущується, змінює колір, пахне або не піниться, скоріш за все, протерміноване.

Щітки та губки

Хоча ці речі для прибирання не мають терміну придатності, нерідко їх використовують набагато довше, ніж рекомендовано.

Наприклад, щітку для унітаза радять викидати і замінювати кожні кілька місяців - інакше на щетині та ручці можуть накопичуватися бактерії.

Кухонні губки рекомендують замінювати приблизно раз на місяць, або використовувати альтернативу, яку можна дезінфікувати, наприклад силіконовий скребок.

Сонцезахисний крем

З часом цей засіб, яким користуються переважно влітку, втрачає свою ефективність. Тому рекомендується перевіряти термін придатності на старих флаконах перед початком сезону - як і при покупці.

Косметика та ліки

Зберігання цих засобів після закінчення терміну придатності також може знизити їхню ефективність або підвищити ризик того, що продукт зіпсується або піддасться впливу бактерій і грибків.

Хоча косметичні засоби здаються більш безпечними, аніж протерміновані ліки, більшість з них мають рекомендований термін придатності, вказаний на етикетці. Зокрема, туш для вій радять замінювати кожні кілька місяців.

Зубні щітки

За даними Американської стоматологічної асоціації, зубну щітку або насадку для електричної зубної щітки слід міняти приблизно кожні три місяці - дещо частіше, якщо щіткою користується дитина, або у разі хвороби.

Стара зубна щітка не буде чистити так ретельно, залишаючи наліт і дозволяючи мікробам розмножуватися навколо зубів.

Фільтри

У кожному домі є майже десяток приладів - сушарка, система опалення, вентиляції та кондиціонування, витяжка тощо - які містять фільтри, і всі вони потребують регулярної заміни.

Адже фільтри забезпечують чистоту повітря, води та одягу в приміщенні. Залежно від типу, фільтри слід замінювати кожні 1-6 місяців.

Детектори диму та вогнегасники

До пожежної безпеки слід ставитися максимально серйозно. Детектори диму та газу слід перевіряти кожні кілька місяців і замінювати через рекомендований термін з моменту виготовлення.

Одноразові вогнегасники також мають термін придатності від 10 до 12 років, проте кожен рік пристрій необхідно оглядати на наявність дефектів та пошкоджень.