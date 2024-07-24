8 вещей в доме, которым необходима регулярная замена

Стиральный порошок и отбеливатель

Если вы не стираете несколько раз в неделю, вам, пожалуй, не нужно покупать стиральный порошок большими партиями.

Сам по себе он не портится, но со временем теряет свою очистительную способность - поэтому следует проверять дату производства и рекомендованные сроки использования.

Порошкообразные средства для стирки хорошо действуют в течение длительного времени, если они не подвергаются воздействию влаги. Отбеливатель также начинает разрушаться примерно через год, теряя свою дезинфицирующую и санитарную силу.

Средства для очистки поверхностей

Как и в средствах для стирки, химические вещества, входящие в состав бытовой химии, со временем разлагаются, что делает их менее эффективными в поддержании чистоты и санитарии в вашем доме.

Если вы часто проводите тщательную уборку, то средство используется достаточно быстро.

Однако, если вы нашли спрятанные бутылки, к которым никто не прикасался в последнее время, проверьте их: все, что сгущается, меняет цвет, пахнет или не пенится, скорее всего, просроченное.

Щетки и губки

Хотя эти вещи для уборки не имеют срока годности, нередко их используют гораздо дольше, чем рекомендовано.

К примеру, щетку для унитаза советуют выбрасывать и заменять каждые несколько месяцев - иначе на щетине и ручке могут накапливаться бактерии.

Кухонные губки рекомендуют заменять примерно раз в месяц или использовать альтернативу, которую можно дезинфицировать, например силиконовый скребок.

Солнцезащитный крем

С течением времени это средство, которым пользуются преимущественно летом, теряет свою эффективность. Поэтому рекомендуется проверять срок годности на старых флаконах перед началом сезона - как и при покупке.

Косметика и лекарства

Хранение этих средств по истечении срока годности также может снизить их эффективность или повысить риск того, что продукт испортится или подвергнется воздействию бактерий и грибков.

Хотя косметические средства кажутся более безопасными, чем просроченные лекарства, большинство из них имеют рекомендуемый срок годности, указанный на этикетке. В частности, тушь для ресниц советуют заменять каждые несколько месяцев.

Зубные щетки

По данным Американской стоматологической ассоциации, зубную щетку или насадку для электрической зубной щетки следует менять примерно каждые три месяца - несколько чаще, если щеткой пользуется ребенок или в случае болезни.

Старая зубная щетка не будет чистить так тщательно, оставляя налет и позволяя микробам размножаться вокруг зубов.

Фильтры

В каждом доме есть почти десяток приборов - сушилка, система отопления, вентиляции и кондиционирования, вытяжка и т.п. - содержащие фильтры, и все они требуют регулярной замены.

Ведь фильтры обеспечивают чистоту воздуха, воды и одежды в помещении. В зависимости от типа фильтры следует заменять каждые 1-6 месяцев.

Детекторы дыма и огнетушители

К пожарной безопасности следует относиться максимально серьезно. Детекторы дыма и газа следует проверять каждые несколько месяцев и заменять через рекомендуемый срок с момента изготовления.

Одноразовые огнетушители имеют срок годности от 10 до 12 лет, однако каждый год устройство необходимо осматривать на наличие дефектов и повреждений.