8 речей, які всі перуть не так часто, як варто було б

Постільна білизна

Постільна білизна може стати оселею для пилових кліщів, відмерлих клітин шкіри, шерсті домашніх тварин, волосся і шкірного жиру. Саме тому, попри великі та незручні розміри постелі, прати ці речі рекомендовано раз на 1-2 тижні.

Звичайно, щоб для себе визначити регулярність прання постільної білизни, слід враховувати індивідуальні фактори.

Якщо у вашому ліжку сплять домашні тварини або діти, радять віддавати постільну білизну в пральню щотижня. Також частіше прати постільну білизну варто у разі проблем зі шкірою або алергією.

Подушки

Прати наволочки слід якомога частіше, але також потрібно прати подушки - адже піт, жир і клітини шкіри можуть просочуватися крізь наволочку. Періодичне прання подушок не лише зробить їх чистішими, але й подовжить термін їхньої служби

Рекомендована регулярність прання більшості подушок - лише 2-4 рази на рік, тож це не є надто складним завданням.

Проте важливо прочитати інструкцію з догляду за конкретною подушкою, оскільки певні типи подушок, наприклад, з піни з ефектом пам'яті або пір'яні, не можна прати в пральній машині. А подушки з травами чи гречаним лушпинням прати взагалі не рекомендовано.

Ковдри та пледи

Об'ємну постільну білизну не потрібно прати так часто, як простирадла, оскільки вона не торкається тіла під час сну. Та все одно доведеться виділяти час для прання ковдр раз на 1-2 місяці.

Пухові ковдри можуть бути завеликими для вашої пральної машини, особливо якщо вони з верхнім завантаженням, тому за потреби передбачте похід до пральні.

Регулярність прання ковдр залежить від регулярності використання. Ви можете збільшити інтервал між чистками, якщо пледи та ковдри суто декоративні.

Килимки та доріжки біля дверей

Прати килимки та доріжки радять приблизно кожні 6 місяців; мийте їх частіше, щоб їхня гумова основа не зношувалася, а колір не тьмянішав. Важливо зважати на матеріал - не всі килимки можна прати в машинці.

Килимки швидко накопичують бруд (ілюстративне фото: Freepik)

Штори та фіранки

Хоча це менш помітно, фіранки та штори також накопичують пил (і поглинають запахи), тому їх слід прати 2-4 рази на рік. Як і килими, деякі штори можна прати в пральній машині, а інші - лише вручну.

Тож неодмінно перевірте етикетку з рекомендаціями щодо того, як доглядати за фіранками в вашій оселі.

Душові штори

Навіть якщо ви не бачите видимих плям, штора для душу, вбирає вологу та може мати плісняву та грибок, якщо її не чистити регулярно, принаймні раз на місяць.

Якщо на підкладці штори з'явилася цвіль, легке забруднення можна видалити за допомогою спеціального засобу.

Проте, якщо на шторі для душу багато плісняви, цей елемент ванної кімнати краще замінити. Більшість штор з тканинного матеріалу можна прати в пральній машині.

Килимки для ванної

Через те, що вони лежать на підлозі, килимки для ванної швидко збирають волосся та ворсинки. Якщо всі витирають об них мокрі ноги протягом дня, килимки для ванної постійно вбирають вологу, яка є каталізатором для утворення цвілі та грибка.

Витрушувати килимки потрібно якомога частіше, а мити чи прати - 1-2 рази на місяць. Це збереже килимки чистими і допоможе позбутися неприємного запаху.

М'які іграшки

М'які дитячі іграшки потрібно часто чистити, щоб усунути бруд і мікроби. Уважно перевірте їх на наявність деталей, особливо електроніки, щоб прання не завдало шкоди іграшці або пральній машинці.

Прати м'які іграшки радять лише раз на кілька тижнів, залежно від того, як часто ними граються.