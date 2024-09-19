8 вещей, которые все стирают не так часто, как стоило бы

Постельное белье

Постельное белье может стать домом для пылевых клещей, отмерших клеток кожи, шерсти домашних животных, волос и кожного жира. Именно поэтому, несмотря на большие и неудобные размеры постельного белья, стирать эти вещи рекомендовано раз в 1-2 недели.

Конечно, чтобы для себя определить регулярность стирки постельного белья, следует учитывать индивидуальные факторы.

Если в кровати спят домашние животные или дети, советуют отдавать постельное белье в прачечную еженедельно. Также чаще стирать постельное белье следует при проблемах с кожей или аллергией.

Подушки

Стирать наволочки следует как можно чаще, но также нужно стирать подушки - ведь пот, жир и клетки кожи могут проникать сквозь наволочку. Периодическая стирка подушек не только сделает их чище, но и продлит срок службы

Рекомендованная регулярность стирки большинства подушек - всего 2-4 раза в год, поэтому это не слишком сложная задача.

Однако важно прочитать инструкцию по уходу за конкретной подушкой, поскольку определенные типы подушек, например из пены с эффектом памяти или перья, нельзя стирать в стиральной машине. А подушки с травами или гречневой шелухой стирать вообще не рекомендовано.

Одеяла и пледы

Объемное постельное белье не нужно стирать так часто, как простыни, поскольку оно не касается тела во время сна. Но все равно придется выделять время для стирки одеял раз в 1-2 месяца.

Пуховые одеяла могут быть большими для вашей стиральной машины, особенно если они с верхней загрузкой, поэтому при необходимости предусмотрите поход в прачечную.

Регулярность стирки одеял зависит от регулярности использования. Вы можете увеличить интервал между чистками, если пледы и одеяла чисто декоративны.

Коврики и дорожки возле дверей

Стирать коврики и дорожки советуют примерно каждые 6 месяцев; мойте их чаще, чтобы их резиновая основа не изнашивалась, а цвет не тускнел. Важно учитывать материал - не все коврики можно стирать в машинке.

Коврики быстро накапливают грязь (иллюстративное фото: Freepik)

Шторы и занавески

Хотя это менее заметно, занавески и шторы также накапливают пыль (и поглощают запахи), поэтому их следует стирать 2-4 раза в год. Как и ковры, некоторые шторы можно стирать в стиральной машине, а другие - только вручную.

Поэтому обязательно проверьте этикетку с рекомендациями относительно того, как ухаживать за занавесками в вашем доме.

Душевые шторы

Даже если вы не видите видимых пятен, штора для душа, впитывает влагу и может иметь плесень и грибок, если ее не чистить регулярно, по крайней мере, раз в месяц.

Если на подкладке шторы появилась плесень, легкое загрязнение можно удалить с помощью специального средства.

Однако, если на шторе для душа много плесени, этот элемент ванной лучше заменить. Большинство штор из тканевого материала можно стирать в стиральной машине.

Коврики для ванной

Из-за того, что они лежат на полу, коврики для ванной быстро собирают волосы и ворсинки. Если все вытирают о них мокрые ноги в течение дня, коврики для ванной постоянно впитывают влагу, которая является катализатором для образования плесени и грибка.

Вытряхивать коврики нужно как можно чаще, а мыть или стирать - 1-2 раза в месяц. Это сохранит коврики чистыми и поможет избавиться от неприятного запаха.

Мягкие игрушки

Мягкие детские игрушки нужно часто чистить, чтобы устранить грязь и микробы. Внимательно проверьте их на наличие деталей, особенно электроники, чтобы стирка не нанесла вреда игрушке или стиральной машинке.

Стирать мягкие игрушки советуют только раз в несколько недель, в зависимости от того, как часто ими играют.