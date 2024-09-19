8 вещей, которые все стирают не так часто, как стоило бы

Мы привыкли стирать одежду регулярно. Но оказывается, некоторые предметы гардероба нуждаются в большем уходе, чем большинство людей думают.
РБК-Украина (проект Styler) подготовило для вас список домашних вещей, которые нужно бросать в стиральную машину гораздо чаще, чем вы это делаете сейчас.
Постельное белье может стать домом для пылевых клещей, отмерших клеток кожи, шерсти домашних животных, волос и кожного жира. Именно поэтому, несмотря на большие и неудобные размеры постельного белья, стирать эти вещи рекомендовано раз в 1-2 недели.
Конечно, чтобы для себя определить регулярность стирки постельного белья, следует учитывать индивидуальные факторы.
Если в кровати спят домашние животные или дети, советуют отдавать постельное белье в прачечную еженедельно. Также чаще стирать постельное белье следует при проблемах с кожей или аллергией.
Стирать наволочки следует как можно чаще, но также нужно стирать подушки - ведь пот, жир и клетки кожи могут проникать сквозь наволочку. Периодическая стирка подушек не только сделает их чище, но и продлит срок службы
Рекомендованная регулярность стирки большинства подушек - всего 2-4 раза в год, поэтому это не слишком сложная задача.
Однако важно прочитать инструкцию по уходу за конкретной подушкой, поскольку определенные типы подушек, например из пены с эффектом памяти или перья, нельзя стирать в стиральной машине. А подушки с травами или гречневой шелухой стирать вообще не рекомендовано.
Объемное постельное белье не нужно стирать так часто, как простыни, поскольку оно не касается тела во время сна. Но все равно придется выделять время для стирки одеял раз в 1-2 месяца.
Пуховые одеяла могут быть большими для вашей стиральной машины, особенно если они с верхней загрузкой, поэтому при необходимости предусмотрите поход в прачечную.
Регулярность стирки одеял зависит от регулярности использования. Вы можете увеличить интервал между чистками, если пледы и одеяла чисто декоративны.
Стирать коврики и дорожки советуют примерно каждые 6 месяцев; мойте их чаще, чтобы их резиновая основа не изнашивалась, а цвет не тускнел. Важно учитывать материал - не все коврики можно стирать в машинке.
Коврики быстро накапливают грязь (иллюстративное фото: Freepik)
Хотя это менее заметно, занавески и шторы также накапливают пыль (и поглощают запахи), поэтому их следует стирать 2-4 раза в год. Как и ковры, некоторые шторы можно стирать в стиральной машине, а другие - только вручную.
Поэтому обязательно проверьте этикетку с рекомендациями относительно того, как ухаживать за занавесками в вашем доме.
Даже если вы не видите видимых пятен, штора для душа, впитывает влагу и может иметь плесень и грибок, если ее не чистить регулярно, по крайней мере, раз в месяц.
Если на подкладке шторы появилась плесень, легкое загрязнение можно удалить с помощью специального средства.
Однако, если на шторе для душа много плесени, этот элемент ванной лучше заменить. Большинство штор из тканевого материала можно стирать в стиральной машине.
Из-за того, что они лежат на полу, коврики для ванной быстро собирают волосы и ворсинки. Если все вытирают о них мокрые ноги в течение дня, коврики для ванной постоянно впитывают влагу, которая является катализатором для образования плесени и грибка.
Вытряхивать коврики нужно как можно чаще, а мыть или стирать - 1-2 раза в месяц. Это сохранит коврики чистыми и поможет избавиться от неприятного запаха.
Мягкие детские игрушки нужно часто чистить, чтобы устранить грязь и микробы. Внимательно проверьте их на наличие деталей, особенно электроники, чтобы стирка не нанесла вреда игрушке или стиральной машинке.
Стирать мягкие игрушки советуют только раз в несколько недель, в зависимости от того, как часто ими играют.
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При написании материала использовались следующие источники: Better Homes & Gardens, Ваш текстиль.