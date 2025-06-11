7 радянських акторів, які втекли до США, і не пошкодували

Радянська система створювала для акторів славу, але не свободу. Творчість була під жорстким контролем, а бажання самореалізації за межами Союзу вважалося майже злочином. Проте дехто з артистів наважився вирватися з "золотих кліток" й розпочати нове життя на Заході.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про вісім радянських акторів, які залишили імперію та емігрували до США.

Олег Відов

Зірка "Джентльменів удачі", красень із європейською зовнішністю, якого із задоволенням знімали навіть іноземні режисери.

Кадр з фільму "Джентльмени удачі"

У 1983 році він одружився з громадянкою Югославії - і завдяки цьому отримав візу та виїхав з СРСР.

Спочатку подорожував Європою, а потім остаточно осів у США. За океаном Відов знявся у понад 10 фільмах.

Зокрема, зіграв партнера героя Арнольда Шварценеггера у стрічці "Червона спека". Актори навіть здружилися.

Кадр з фільму "Червона спека"

Під час зйомок "Дикої орхідеї" лікарі виявили у Відова серйозне захворювання мозку.

Втім, після кількох операцій він повернувся до кіно. На жаль, у 2017 році Олег Відов помер від лейкемії.

Олена Соловей

Заслужена артистка СРСР, зірка фільмів "Раба кохання" та "Вам і не снилось", у 1991 році вирішила емігрувати до США разом із сім’єю.

В Америці вона розуміла, що на неї не чекає колишня слава, але зробила свідомий вибір - заради майбутнього дітей.

Соловей працювала на "Русском радио" у Нью-Джерсі, відкрила творчу студію для дітей, а також іноді грала в театрі, знімалась у фільмах та серіалах, зокрема у "Клані Сопрано", "Хазяї нічного міста" та "Фатальній пристрасті".

Кадр з серіалу "Життя Клима Самгіна"

Борис Сичкін

Борис Сичкін став знаменитим уже після 40 років - завдяки ролі Буби Касторського в "Невловимих месниках".

Але в 1973 році його безпідставно кинули за ґрати за нібито розкрадання майна. Через рік вийшов, але залишився озлобленим на систему. У 1979-му вирішив покинути СРСР.

У США він працював на сцені як естрадний артист, але й у кіно його теж запрошували. Найвідоміша роль - Леонід Брежнєв у фільмі Олівера Стоуна "Ніксон" (1995).

Кадр з фільму "Нові пригоди невловимих"

Ірина Азер

Її обличчя впізнають із фільмів "Велика перерва" та "Повернення резидента". Але через "нерадянську" зовнішність вона отримала головну роль лише в одному фільмі - "Акванафти".

Після розпаду СРСР про акторку забули, і вона продавала жіночу білизну на вулиці, ховаючись під перукою та окулярами.

Кадр з фільму "Увага, черепаха!"

У 1998 році помер її чоловік, через шахрайство вона втратила гроші, а ще через кілька років - і молодшу сестру.

Акторка почала зловживати алкоголем. Врятувала її донька, яка покликала Ірину до себе в США.

Сьогодні Ірина Азер живе в Америці, виховує онуків і пише книги.

Лариса Єрьоміна

Глядачі запам’ятали її як Софочку - коханку чоловіка подруги з новели "Забавна пригода" у фільмі "Не може бути".

У 1979 році вона вийшла заміж за скрипаля Григорія Вейна і переїхала до США.

Там здобула ступінь магістра з філології та викладала акторську майстерність у Каліфорнійському державному університеті.

Кадр з фільму "Між небом і землею"

У 1987 році відкрила власну акторську школу, а ще встигла зіграти в серіалах "Молоді та зухвалі" та "Головний шпиталь".

Востаннє на екрані з’являлася у 2007 році - у фільмі "Рабство".

Михайло Баришников

Михайло Баришников - один із найуспішніших радянських емігрантів. Народився в Латвії, навчався у Ленінграді, став зіркою балету.

У 1974 році, під час гастролей у Канаді, вирішив залишитися на Заході.

Кадр з фільму "Зворотній шлях"

Став провідним танцівником Американського балету, знімався у фільмах і серіалах, зокрема в "Сексі у великому місті" та "Білих ночах".

Отримав номінацію на "Оскар" і дві "Еммі". У 2015 році повернувся до Риги, але залишив по собі блискучу американську сторінку.

Михайло Баришников (фото: Вікіпедія)

Вікторія Федорова

Її доля - як сюжет із кіно. Донька акторки Зої Федорової та американського військового Джексона Тейта, якого депортували, не дізнавшись, що він став батьком.

Мати провела дев’ять років у таборах, а Вікторію виховувала тітка.

Вона мріяла знайти батька і стати відомою. Знімалася у фільмах "Розплата", "Хід білої королеви", "Про кохання", а згодом таки переїхала до США.

Вікторія Федорова (фото: Вікіпедія)

Там кар’єру акторки зіпсував мовний бар’єр, але вона знайшла себе в модельному бізнесі.

Вийшла заміж, народила сина, але через ревнощі чоловіка шлюб розпався. Той відсудив право опіки, а Вікторія почала вживати алкоголь. Зрештою, у неї діагностували рак. Померла в 66 років.