Без подорожчання. Скільки коштує оренда квартир в Одесі: ціни

Ціни на оренду житла в Одесі під час війни нижчі, ніж були раніше. Влітку 2022-го ситуація почала потроху налагоджуватись, і квартирами знову почали цікавитись. Ціни теж трохи піднялися. Але до "довоєнного рівня", ще далеко, кажуть представники ринку.

Житло, де не вимикали світло. Як змінювався попит на квартири

Навесні та влітку минулого року ціни на оренду квартир в Одесі суттєво знизилися. Часто – на 20-30% та більше. Десь ближче до кінця літа ціни почали знову потроху підвищуватись, але суттєвого подорожчання все одно не було і немає досі, каже РБК-Україна рієлтор з Одеси Юрій Внученко.

“Вже пізніше, за кілька місяців, оренда стала йти активно. Нині ціни приблизно такі самі, як були наприкінці літа 2022-го. На початку осені до Одеси їхали переселенці з Миколаєва. Потім почали їхати люди з Херсона: після того, як місто пробуло в окупації та його звільнили і можна було з нього виїздити. Звичайно, взимку завжди орендують і купують трохи менше, але я не сказав би, що ринок “на нулі”, – розповідає фахівець.

Коли в Одесі часто відключали світло через ракетні удари Росії, під час оренди практично завжди люди запитували, чи є в будинку генератор, на якому поверсі квартира, у квартирі газ чи електроплита.

“У деяких будинках, що знаходяться біля критичної інфраструктури, світло не вимикали. І ось на оренду таких квартир був великий попит серед айтішників, яким треба безперебійно працювати з дому. Вони прямо масово почали запитувати квартири, де світло не відключають”, – згадує співрозмовник.

Фото: Ціни за оренду квартир в Одесі ще не вийшли на рівень до 24 лютого (booking.com)

Скільки коштує оренда квартир в Одесі та чи можна заробити на здачі

Ціни на оренду квартир в Одесі у різних районах і сьогодні залишаються невисокими.

“Якщо ми подивимося на середні ціни, то побачимо, що у гривневому еквіваленті вони все одно зараз нижчі, ніж були у гривні до подорожчання долара. Допустимо, квартира коштувала 500 доларів, і раніше це було 14 тисяч гривень. Нині така квартира здається за 10-11 тисяч у гривнях”, – розповідає Юрій Внученко.

Він описує ціни одному з прикладів. Однокімнатну квартиру виставили в оренду за 7-8 тисяч гривень, торік ціна знизилася до 5. Наразі така квартира здається за 6-6,5 тисяч. За словами ріелтора, до літа попит може зрости, і тоді ціна за таку квартиру знову підніметься до 7-7,5 тисячі, якщо в країні не буде великих потрясінь через війну.

“Зараз охочих вкласти гроші у квартиру та здавати її в оренду набагато менше. Сьогодні можна одержувати 3,5%, максимум 4% річних. Це не той бізнес, який принесе в такий час багато грошей. Якщо здавати подобово, можна вийти з доходу до 6%. У мирний час відсоток сягав 8%. Все одно й зараз дехто купує квартиру, самі своїми руками робить там ремонт – це їм коштує дешевше. І потім продають. Звісно, таких набагато менше, але такі люди є”, – каже рієлтор.

Приклади цін на оренду квартир в Одесі

Однокімнатні квартири навіть у центральних районах міста кардинально не подорожчали:

Двокімнатні у різних районах відрізняються за ціною, але не дуже суттєво:

Цікаво, що багато трикімнатних квартир не надто відрізняються за вартістю від двокімнатних: