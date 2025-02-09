8 простих круп, які містять багато магнію

Норма магнію на добу

Часто люди шукають вітаміни та мінерали в дорогих продуктах, забуваючи про прості та доступні джерела поживних речовин.

Важливо обʼєктивно розбиратися, які крупи корисні, а які ні. Тоді вони принесуть користь та наситять енергією.

Найкраще обирати крупи з цільного зерна або мінімально подрібнені, краще нешліфовані.

Експерт зазначила, що злакові є одним з джерел магнію, що дуже потрібен людині. З їжі магній краще всмоктується, ніж з добавок.

Його біодоступність з препаратів всього 20-60%, тому дозування для людини в препаратах 300-600 мг, а засвоюється близько 100 мг.

Магній є основним структурним компонентом кісток і зубів. Мало того, мінерал діє як електроліт, допомагаючи транспортувати іони кальцію та калію через клітинні мембрани, що необхідно для підтримки серцебиття, нервових імпульсів і скорочень м’язів.

Які крупи багаті магнієм

До таких входить:

гречка - в 100 г міститься до 250 мг магнію

кіноа - до 120 мг на 100 г

пшоно - ще одне джерело магнію (приблизно 100 мг)

овес - не лише для енергії, але й гарне джерело клітковини (85 мг на 100 г)

вівсяна крупа містить 120-140 мг на 100 г

пшеничні висівки 448 мг на 100 г, додавайте їх по 0,5- 1 ч.л. в каші як джерело клітковини.

ячмінна крупа - 90-150 мг на 100 г

нешліфований або коричневий рис - 110-140 мг, а білий містить всього 13 мг

На добу людина може сміливо їсти 100-150 г сухих круп, то можна зрозуміти скільки магнію, приблизно буде надходити.

До того ж від того, на якій землі були вирощені рослини буде відрізнятися їх насиченість мікроелементами і чорноземи якраз особливо цінні цим.

"Використовуйте в раціоні різноманітні крупи, а не 2-3. Це допоможе отримувати більше поживних речовин, смаків та користі для організму. Для більшого ефекту поєднайте їх з овочами, фруктами та зеленню", - додала дієтолог.