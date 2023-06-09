8 професій, які точно не зникнуть у найближчі 100 років

Лікарі

Незалежно від технологічних змін, люди будуть завжди потребувати медичної допомоги та професійного лікування. Тому ця професія нікуди не подінеться не те що через 100 років, а й взагалі ніколи не зникне!

Фахівці з інформаційної безпеки

У світі, де е-даних стає все більше, фахівці з інформаційної безпеки грають важливу роль у захисті конфіденційної інформації та боротьбі з кіберзлочинністю.

Інженери

Темпи забудови та розробки міст та менших населених пунктів будуть лише зростати. А з розвитком технологій, будівництва й реконструкції інфраструктури, потреба у професійних інженерах та архітекторах залишатиметься постійною.

Фінансові консультанти

Управління фінансами є необхідним навичкою для багатьох людей, тому фінансові консультанти будуть продовжувати допомагати в плануванні фінансових цілей та інвестиціях ще багато й багато років. Звісно, якщо світ не перетвориться на утопію, де діятиме виключно натуральний обмін товарами.

Адвокати

Правові питання і конфлікти, на жаль, будуть існувати завжди. Тому адвокати залишатимуться потрібними для захисту прав людей та надання юридичної допомоги.

Вчителі

Знання та освіта, переконані експерти різних галузей, завжди будуть цінуватися. І саме педагоги відіграють й відіграватимуть ключову роль у передачі знань молодому поколінню.

Психологи

Здоров'я та добробут людей залишатимуться пріоритетом номер один протягом майбутніх століть. Тому психологи будуть потрібні для надання психологічної підтримки та лікування різних психічних проблем суспільства - яким би розвинутим воно не було.

Професійні спортсмени

Спорт і розваги завжди залишатимуться популярними, тому й професійні спортсмени продовжуватимуть користуватися великим попитом. Фраза "хліба й видовищ" існує вже тисячоліттями. То чому вона має канути в Лету в майбутньому?