8 продуктів, якими можна замінити молоко у випічці: не всі про це знають

Сухе молоко

Якщо вдома немає рідкого молока, а тільки сухе, то розведіть його з водою (20-30 г на 250 мл води). Після цього ретельно перемішайте і робіть на ньому будь-яке тісто, що ви звикли робити на звичайному молоці.

Вода

Найпростіший спосіб заміни молока - це вода. Вона найкраще підійде для приготування дріжджового тіста. Необхідно взяти таку ж кількість, що й молока у рецепті.

Вершки

Вершки також можна використовувати замість молока. Однак, їх треба розвести водою 1:1, тоді тісто буде мати вершковий аромат.

Кисломолочні продукти

Кефір, йогурт, сметана і ряжанка можуть знайтись у будь-якому холодильнику. Їх можна додати в дріжджове, бездріжджове і бісквітне тісто. Результаті випічка вийде ароматною та "повітряною".

Мінеральна вода

Мінеральна вода підійде для приготування бісквітів, кексів та мафінів. Вона надасть тісту пористості.

Згущене молоко

Такий продукт потрібно попередньо розвести із водою на свій смак. До того важливо, що цукру у таке тісто вже потрібно додавати набагато менше.

Рослинне молоко

Рослинне молоко буває вівсяне, рисове, кокосове, мигдальне тощо. Таке молоко надасть випічці неймовірного аромату. Використовувати варто лише у дріжджовій і бездріжджовій випічці.

Сироватка

Сироватку варто використовувати для приготування пиріжків, пирогів, оладок та млинців. Додавати необхідно таку ж кількість, як і молока.

Чим замінити вершкове масло

Багато хто вважає, що без вершкового масла неможливо приготувати жодну страву. Однак іноді доводиться йти на компроміс і знаходити замінник масла, який буде не тільки безпечним, але і смачним.

Ось жири, які можна використовувати для приготування страв: