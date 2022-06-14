8 признаков того, что вам нужно бросить пить пиво прямо сейчас

Повышенное кровяное давление

Если вы регулярно пьете пиво и у вас высокое кровяное давление, вам может помочь сокращение употребления или полный отказ от пива.

"Употребление слишком большого количества алкоголя часто может привести к высокому кровяному давлению, а также к более сложным проблемам со здоровьем сердца, включая болезни сердца и инсульт", - говорит инклюзивный растительный диетолог из Стэнфорда Эми Горин.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 7 из 100 смертей в мире происходят от гипертонической болезни сердца. А именно при постоянном употреблении спиртного сердце накапливает много жира, из-за чего ткани и становятся дряблыми.

Повышенная толерантность

Если вы заметили, что это происходит с вами, пора поставить бутылку и обратиться за помощью.

"Чем больше пива вы пьете, тем больше вы становитесь "невосприимчивы" к его физическим и поведенческим эффектам. Эта адаптация, что называется функциональной толерантностью, может показаться хорошей вещью, если вы действительно любите пиво, но на самом деле это главный красный флажок, который знаменует, что вам нужно сбавить темп", - говорит доктор медицинских наук и диетолог Ким Явіц.

С каждым разом, для того, чтобы опьянеть, вам понадобиться больше пива, функциональная толерантность может заставить вас почувствовать, что пить больше пива безопасно, и со временем это может увеличить вероятность проблем со здоровьем.

Плохой сон, бессонница и дневная сонливость

"Хотя алкоголь помогает вам уснуть из-за его седативных свойств, на самом деле он препятствует глубокому сну. Ингибирование вазопрессина, известное также как "антидиуретический гормон", приводит к частому мочеиспусканию, что также не улучшает качество вашего сна!"- говорит диетолог Кайли Иванир.

"Не пейте пиво перед сном, чтобы лучше выспаться" - акцентирует Кайли.

Более того, употребление слишком большого количества пива может привести к тому, что вы будете страдать от "тумана в голове" в дополнение к лишению сна, что сделает вас несчастным круглосуточно.

В исследовании 2018 года среди тех участников эксперимента, которые выпили 1 или 2 порции (350 миллилитров), качество сна ухудшилось на 9%, и более чем на 39% среди тех, кто выпил больше 2‑х порций.

"Сокращение потребления пива, особенно поздно вечером, может помочь чувствовать себя более энергичным и сосредоточенным на следующий день" - заключает Явиц.

Повышенные печеночные ферменты

Если вы любитель пива, то вы в первую очередь бьете по собственной печени, потому что она перерабатывает большую часть этанола и дарит вам чувство "опьянения". Но какой ценой...

Первым маркером, согласно которому нужно бросить употребление пива, является повышенная ферментация печени. Этот процесс может быть предвестником серьезных заболеваний, таких как:

печеночная кома

цирроз печени

острая сердечная недостаточность

диабет

желудочно-кишечные кровотечения

панкреатит

язвенная болезнь желудка

"Если ваш анализ крови показывает высокий уровень ферментов печени, таких как АСТ или АЛТ, это означает, что ваша печень нуждается в перерыве", - говорит Иванир.

Также он предлагает заменить пиво другими неалкогольными напитками, для того что бы на психологическом уровне восполнить привычку пить пиво по вечерам.

Тревожность

Если вы страдаете от стресса или тревоги, подумайте о роли алкогольных напитков в этом.

"Пиво может повысить уровень кортизола, что приведет к усилению чувства стресса и беспокойства", - констатирует Иванир.

Если вы испытываете тревогу, а единственным хорошим решением кажется сходить за выпивкой - запишитесь к терапевту.

Болезненность

Если вы заметили, что стали часто болеть, возможно, виновата ваша страсть к пиву.

"Когда вы пьете слишком много и слишком часто, это может привести к ослаблению иммунной системы, что повышает ваши шансы заболеть. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, злоупотребление алкоголем может даже привести к повышенному риску заражения ВИЧ. Это происходит из-за ослабленного иммунитета, а также из-за безответственной половой жизни, которая часто сопровождается злоупотреблением алкоголя", - говорит Горин.

Избыточный вес

"У некоторых людей газы в пиве могут ухудшить вздутие живота, поэтому вам лучше выбрать безалкогольный вариант, например вино", - отмечает Иванир.

"Вам будет полезно сократить потребление пива, если вы набираете вес или замечаете увеличение жира на животе.

Большинство сортов пива содержат от 60 до 300 калорий на порцию в 350 миллилитров, эти калории быстро накапливаются, даже если вы пьете только в умеренных количествах.

Есть также некоторые доказательства того, что ваше тело сжигает меньше жира в течение нескольких часов после употребления алкоголя, поэтому стоит сократить употребление пива, если вы пытаетесь похудеть и не видите желаемых результатов", - говорит Явиц.

Глютеновая болезнь или чувствительность к глютену

Чувствуете себя ужасно каждый раз, когда пьете пиво? Это может быть глютен.

"Большая часть пива производится из зерен пшеницы, ячменя или ржи, которые содержат глютен и могут вызывать симптомы. Возможно, лучше переключиться на действительно безглютеновый вариант алкоголя", - говорит Иванир.