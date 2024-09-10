8 причин, чому технології стали невід'ємною частиною нашого життя

Інтернет

Глобалізація була б неможлива без Інтернету. Той факт, що ми можемо підключатися та працювати з будь-якої точки світу, пояснюється тим, що ми маємо Інтернет. Ми можемо зустрічатися з клієнтами та отримувати запити з усього світу, і ми можемо засвоювати інформацію та обробляти доставку завдяки йому.

Фактично COVID довів, що Інтернет може підтримувати наше життя. Навіть коли ми замкнені у будинках, навряд чи щось впливає на нашу роботу, якщо вона ґрунтується на Інтернеті.

Глобальна мережа також дала нам легкий доступ до інформації та знань через Google, Wikipedia та інші джерела, тому нам більше не потрібно запам'ятовувати багато інформації у формі пам'яті. Ми можемо використовувати простір для інших речей.

Глобалізація не здійснилася б без інтернету (ілюстративне фото: Management and Business Review)

Комунікація

Головною метою технологій є комунікація. Соціальні мережі та інші технологічні ljlfnrb об'єднали сім'ї. Сьогодні ми можемо знайти давно втрачених шкільних товаришів через Facebook, Twitter, Instagram та відновити наше спілкування. Фактично ми навіть можемо спілкуватися зі світовими лідерами, видатними діячами через ці платформи.

Комунікація необхідна і у професійних галузях, і технології гарантують, що ми можемо спілкуватися зі світом, де б ми не знаходилися.

Ми не уявляємо своє життя без смартфона, але був час, коли мобільних телефонів взагалі не було. У наші дні сім'ї набагато менше переймаються своїми дітьми, тому що телефони надають їм інформацію про місцезнаходження дітей, тому вони набагато більше спокійні за їхню безпеку, ніж раніше.

Глобальна культура роботи просувається за допомогою технологічних комунікацій. Сьогодні більше не проблема взаємодіяти з сім'єю, працюючи у будь-якій частині світу.

Без смартфона неможливо уявити сьогоднішнє життя (ілюстративне фото: Freepik)

Знання

Минули часи, коли нам доводилося бігати з однієї бібліотеки в іншу в межах нашого міста, щоб знайти книги та матеріали для наших шкільних та університетських проектів. Навіть тоді ми не отримували відповідної інформації, необхідної для дослідницької роботи.

Але сьогодні, за допомогою Google, ми можемо переглядати будь-який тип та будь-яку кількість інформації, необхідної для публікації дисертації.

Існують мільйони баз даних журналів, які надають нам збагачені статті для наших проектів. Ми можемо навчатися, якщо захочемо, у будь-якому віці та в будь-якому місці, тому що у нас є Інтернет та комп'ютер.

Google може надати відповідь практично на будь-яке запитання (ілюстративне фото: Freepik)

Безпека

Технології забезпечують нам безпеку. Декілька пристроїв безпеки будинку, таких як дверна камера, протиугінні додатки, пов'язані з нашими смартфонами. Більшість із них мають електронну конструкцію для кращої безпеки та захисту.

Сьогодні ми використовуємо камеру, щоб побачити, хто стоїть за нашими дверима, замість вічка. Ми можемо поговорити з людиною, перш ніж відчинити двері.

Фактично інші інтелектуальні технології, такі як безпілотники, розробляються компаніями для забезпечення безпеки нашого будинку, які можуть виявляти вторгнення та автоматично записувати незаконні дії, що відбуваються всередині нашого будинку.

Знову ж таки, мобільні телефони роблять нас дуже впевненими на вулицях. Коли ми маємо гаджет для зв'язку, ми знаємо, що можемо зателефонувати, коли виникнуть проблеми.

Відеоспостереження підвищує безпеку на вулиці (фото: Unsplash)

Ведення записів

Технології допомогли нам вижити в основних способах збереження даних. Офісам більше не потрібно зберігати стопки файлів з інформацією та даними про всіх та про все. Технології допомогли заощадити багато паперу та місця у реальному світі, тому що сьогодні у нас є електронні копії записів.

Автоматизація та робототехніка

Це, як і раніше, величезна зростаюча галузь. Виробники працюють над розробкою технологій, які можуть навчатися та функціонувати самостійно, як людина.

Електронні автоматизовані автомобілі сьогодні у тренді. Є фабрики та галузі, які вже використовують роботів для виконання деяких напружених видів діяльності.

Сьогодні нам навіть не потрібно, щоб хтось керував пилососом. У нас є роботи, які самостійно прибирають наші будинки. Автоматизація також скорочує робочу силу, і це серйозна проблема у корпоративному світі, проте вона спрощує завдання та здешевлює її для зацікавлених сторін.

Робот-пилосос (фото: Unsplash)

Розмовні системи

Технології допомогли нам розробити ботів, які допомагають нам. Веб-сайт компанії більше не пов'язує вас із постачальником послуг. Натомість чат-бот починає початкову розмову з вами, щоб дізнатися подробиці вашої проблеми, після чого при необхідності підключається агент з обслуговування.

Ці системи можуть бути корисними для всіх, включаючи дослідників та вчених. Вони можуть використовувати чат-ботів для спілкування зі своїми однокурсниками або з журналами та видавництвами для публікації дисертацій.

Розмовні системи особливо корисні для малих та середніх підприємств, де багато ручної праці для відділу обслуговування клієнтів не дозволяється.

Розваги

Технології зробили великий внесок у світ розваг. Ми завжди покладалися на технології для нашого дозвілля. Раніше ми мали телебачення і радіо, але тепер у нас є модернізовані розважальні системи, які служать нам так, як ми хочемо.

Від відео та комп'ютерних ігор до розумних телевізорів, широкий спектр технологічних винаходів допоміг нам зайняти наш вільний час.

Навіть сьогодні перегляд фільмів не обмежується кінотеатром. Так само, як читаємо на комп'ютері, ми дивимося фільми на цифрових платформах. Онлайн-платформи та додатки для потокового мовлення переводять світ розваг у режим повного оцифрування.

Щоб подивитися фільм сьогодні, не обов'язково йти до кінотеатру (ілюстративне фото: Freepik)