8 причин, почему технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни

Интернет

Глобализация была бы невозможна без Интернета. Тот факт, что мы можем подключаться и работать из любой точки мира, объясняется тем, что у нас есть Интернет. Мы можем встречаться с клиентами и получать запросы со всего мира, и мы можем усваивать информацию и обрабатывать доставку благодаря ему.

Фактически, COVID доказал, что Интернет может поддерживать нашу жизнь. Даже когда мы заперты в домах, вряд ли что-то влияет на нашу работу, если она основана на Интернете.

Глобальная сеть также дала нам легкий доступ к информации и знаниям через Google, Wikipedia и другие источники, поэтому нам больше не нужно запоминать так много информации в форме памяти. Мы можем использовать пространство мозга для других вещей.

Глобализация не осуществилась бы без интернета (иллюстративное фото: Management and Business Review)

Коммуникация

Главной целью технологий является коммуникация. Социальные сети и другие технологические приложения объединили семьи. Сегодня мы можем найти давно потерянных школьных товарищей через Facebook, Twitter, Instagram и восстановить наше общение. Фактически, мы даже можем общаться с мировыми лидерами, выдающимися деятелями через эти платформы.

Коммуникация необходима и в профессиональных областях, и технологии гарантируют, что мы можем общаться с миром, где бы мы ни находились.

Мы не представляем свою жизнь без смартфона, но было время, когда мобильных телефонов вообще не было. В наши дни семьи гораздо меньше беспокоятся о своих детях, потому что телефоны предоставляют им информацию о местонахождении детей, поэтому они гораздо больше спокойны за их безопасность, чем раньше.

Глобальная культура работы продвигается с помощью технологических коммуникаций. Сегодня больше не проблема взаимодействовать с семьей, работая в любой части мира.

Без смартфона невозможно представить сегодняшнюю жизнь (иллюстративное фото: Freepik)

Знания

Прошли те времена, когда нам приходилось бегать из одной библиотеки в другую в пределах нашего города, чтобы найти книги и материалы для наших школьных и университетских проектов. Даже тогда мы не получали соответствующей информации, необходимой для исследовательской работы.

Но сегодня, с помощью Google, мы можем просматривать любой тип и любое количество информации, необходимой для публикации диссертации.

Существуют миллионы баз данных журналов, которые предоставляют нам обогащенные статьи для наших проектов. Мы можем учиться, если захотим, в любом возрасте и в любом месте, потому что у нас есть Интернет и компьютер.

Google может предоставить ответ практически на любой вопрос (иллюстративное фото: Freepik)

Безопасность

Технологии обеспечивают нам безопасность. Несколько устройств безопасности дома, таких как дверная камера, противоугонные приложения, связаны с нашими смартфонами. Большинство из них имеют электронную конструкцию для лучшей безопасности и защиты.

Сегодня мы используем камеру, чтобы увидеть, кто стоит за нашей дверью, вместо глазка. Мы можем поговорить с человеком, прежде чем открыть дверь.

Фактически, другие интеллектуальные технологии, такие как беспилотники, разрабатываются компаниями для обеспечения безопасности нашего дома, которые могут обнаруживать вторжение и автоматически записывать незаконные действия, происходящие внутри нашего дома.

Опять же, мобильные телефоны делают нас очень уверенными на улицах. Когда у нас есть гаджет для связи, мы знаем, что можем позвонить, когда возникнут проблемы.

Видеонаблюдение повышает безопасность на улице (фото: Unsplash)

Ведение записей

Технологии помогли нам выжить в основных способах сохранения данных. Офисам больше не нужно хранить стопки файлов с информацией и данными обо всех и обо всем. Технологии помогли сэкономить много бумаги и места в реальном мире, потому что сегодня у нас есть электронные копии записей.

Автоматизация и робототехника

Это по-прежнему огромная растущая отрасль. Производители работают над разработкой технологий, которые могут обучаться и функционировать самостоятельно, как человек.

Электронные автоматизированные автомобили сегодня в тренде. Есть фабрики и отрасли, которые уже используют роботов для выполнения некоторых напряженных видов деятельности.

Сегодня нам даже не требуется, чтобы кто-то управлял пылесосом. У нас есть роботы, которые самостоятельно убирают наши дома. Автоматизация также сокращает рабочую силу, и это серьезная проблема в корпоративном мире, однако она упрощает задачу и удешевляет ее для заинтересованных сторон.

Робот-пылесос (фото: Unsplash)

Разговорные системы

Технологии помогли нам разработать ботов, которые нам помогают. Веб-сайт компании больше не связывает вас с поставщиком услуг. Вместо этого чат-бот начинает первоначальный разговор с вами, чтобы узнать подробности вашей проблемы, после чего при необходимости подключается агент по обслуживанию.

Эти системы могут быть полезны для всех, включая исследователей и ученых. Они могут использовать чат-ботов для общения со своими сокурсниками или с журналами и издательствами для публикации диссертаций.

Разговорные системы особенно полезны для малых и средних предприятий, где много ручного труда для отдела обслуживания клиентов непозволительно.

Развлечения

Технологии внесли большой вклад в мир развлечений. Мы всегда полагались на технологии для нашего досуга. Раньше у нас были телевидение и радио, но теперь у нас есть модернизированные развлекательные системы, которые служат нам так, как мы хотим.

От видео и компьютерных игр до умных телевизоров, широкий спектр технологических изобретений помог нам занять наше свободное время.

Даже сегодня просмотр фильмов больше не ограничивается кинотеатром. Так же, как мы читаем на компьютере, мы смотрим фильмы на цифровых платформах. Онлайн-платформы и приложения для потокового вещания переводят мир развлечений в режим полной оцифровки.

Чтобы посмотреть фильм сегодня, не обязательно идти в кинотеатр (иллюстративное фото: Freepik)