8 правдивих фактів про стюардес, які змусять вас і захопитися, і жахнутися

Авіастюардеси - це не просто обличчя авіакомпаній, а професіонали, які забезпечують комфорт і безпеку пасажирів. У різні часи та в різних країнах до відбору та підготовки стюардес ставилися по-різному, і деякі вимоги можуть здатися сучасній людині дивними або навіть шокуючими.

Перші стюардеси були медсестрами

У 1930-х роках, коли професія стюардеси тільки з’являлася, авіакомпанії наймали виключно медсестер. Вважалося, що вони зможуть надати медичну допомогу пасажирам під час польоту. Наприклад, у США перша стюардеса Еллен Черч була дипломованою медсестрою, і саме вона запропонувала ідею наймати жінок для роботи на борту.

Тести на "привабливість"

У 1960-х роках у багатьох авіакомпаніях існували тести на "привабливість". Кандидатки повинні були пройти співбесіду, під час якої оцінювалися їхні манери, голос і навіть форма ніг. Наприклад, у British Airways стюардес змушували носити короткі спідниці, щоб підкреслити їхню фігуру.

Шведські стюардеси 60-х років (фото: Вікіпедія)

Вікові та зовнішні обмеження

У 1950-1960-х роках стюардесами могли стати лише молоді, незаміжні жінки з ідеальною зовнішністю. Наприклад, у Pan American World Airways вимагали, щоб кандидатки були не старше 26 років, мали вагу не більше 60 кг і зріст від 160 до 170 см. Після заміжжя або народження дітей жінок часто звільняли.

Тренування на витривалість

У 1950-1960-х роках стюардес тренували на витривалість. Вони повинні були вміти працювати в умовах екстремальних навантажень, наприклад, під час турбулентності або при несправності літака. На тренуваннях їх навчали, як евакуювати пасажирів за 90 секунд, і навіть як поводитися при вибуху на борту.

У 1960-х роках на деяких рейсах у США стюардеси носили мініспідниці (фото: Вікіпедія)

Заборона на заміжжя

У багатьох авіакомпаніях до 1970-х років існувала заборона на заміжжя для стюардес. Якщо жінка виходила заміж, її звільняли. Це правило було пов’язане з тим, що авіакомпанії вважали незаміжніх жінок більш "привабливими" для пасажирів.

Тести на психологічну стійкість

У 1980-х роках у Японії стюардес проходили жорсткі психологічні тести. Їх перевіряли на стресостійкість, здатність до швидкого прийняття рішень і навіть на вміння залишатися ввічливими у конфліктних ситуаціях. Це було пов’язано з високими стандартами сервісу в японських авіакомпаніях.



Сінгапурські стюардеси у національній уніформі (фото: Вікіпедія)

Заборона на окуляри

У 1970-х роках у багатьох авіакомпаніях стюардесам заборонялося носити окуляри під час роботи. Вважалося, що це псує їхній зовнішній вигляд. Якщо жінка мала проблеми зі зором, їй пропонували використовувати контактні лінзи, які в той час були не такими зручними, як зараз.

Сучасні стандарти: акцент на безпеку

Сьогодні головний акцент у підготовці стюардес - це безпека пасажирів. Вони проходять інтенсивні курси з евакуації, пожежогасіння та надання першої медичної допомоги. Зовнішність і вік більше не є ключовими критеріями, а професія стала доступною для обох статей.