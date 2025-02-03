8 правдивых фактов о стюардессах, которые заставят вас и восхититься, и ужаснуться

Авиастюардессы - это не просто лица авиакомпаний, а профессионалы, которые обеспечивают комфорт и безопасность пассажиров. В разные времена и в разных странах к отбору и подготовке стюардесс относились по-разному, и некоторые требования могут показаться современному человеку странными или даже шокирующими.

Первые стюардессы были медсестрами

В 1930-х годах, когда профессия стюардессы только появлялась, авиакомпании нанимали исключительно медсестер. Считалось, что они смогут оказать медицинскую помощь пассажирам во время полета. Например, в США первая стюардесса Эллен Черч была дипломированной медсестрой, и именно она предложила идею нанимать женщин для работы на борту.

Тесты на "привлекательность"

В 1960-х годах во многих авиакомпаниях существовали тесты на "привлекательность". Кандидатки должны были пройти собеседование, во время которого оценивались их манеры, голос и даже форма ног. Например, в British Airways стюардесс заставляли носить короткие юбки, чтобы подчеркнуть их фигуру.

Шведские стюардессы 60-х годов (фото: Википедия)

Возрастные и внешние ограничения

В 1950-1960-х годах стюардессами могли стать только молодые, незамужние женщины с идеальной внешностью. Например, в Pan American World Airways требовали, чтобы кандидатки были не старше 26 лет, имели вес не более 60 кг и рост от 160 до 170 см. После замужества или рождения детей женщин часто увольняли.

Тренировки на выносливость

В 1950-1960-х годах стюардесс тренировали на выносливость. Они должны были уметь работать в условиях экстремальных нагрузок, например, во время турбулентности или при неисправности самолета. На тренировках их обучали, как эвакуировать пассажиров за 90 секунд, и даже как вести себя при взрыве на борту.

В 1960-х годах на некоторых рейсах в США стюардессы носили мини-юбки (фото: Википедия)

Запрет на замужество

Во многих авиакомпаниях до 1970-х годов существовал запрет на замужество для стюардесс. Если женщина выходила замуж, ее увольняли. Это правило было связано с тем, что авиакомпании считали незамужних женщин более "привлекательными" для пассажиров.

Тесты на психологическую устойчивость

В 1980-х годах в Японии стюардесс проходили жесткие психологические тесты. Их проверяли на стрессоустойчивость, способность к быстрому принятию решений и даже на умение оставаться вежливыми в конфликтных ситуациях. Это было связано с высокими стандартами сервиса в японских авиакомпаниях.



Сингапурские стюардессы в национальной униформе (фото: Википедия)

Запрет на очки

В 1970-х годах во многих авиакомпаниях стюардессам запрещалось носить очки во время работы. Считалось, что это портит их внешний вид. Если женщина имела проблемы со зрением, ей предлагали использовать контактные линзы, которые в то время были не такими удобными, как сейчас.

Современные стандарты: акцент на безопасность

Сегодня главный акцент в подготовке стюардесс - это безопасность пассажиров. Они проходят интенсивные курсы по эвакуации, пожаротушению и оказанию первой медицинской помощи. Внешность и возраст больше не являются ключевыми критериями, а профессия стала доступной для обоих полов.