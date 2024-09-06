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8 ультраоброблених продуктів та чому їх ніколи не потрібно купувати

Які продукти ультраоброблені (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ультраоброблені продукти - доступна отрута, яка повільно вбиває організм людини. Такі продукти є в холодильнику багатьох людей, але від них варто позбутися чим найшвидше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Світлани Фус.

Чим ультраоброблена їжа небезпечна

За останнє десятиліття з’являється дедалі більше доказів того, що їжа глибокої обробки шкодить організму. Йдеться про різні види раку, серцевих захворювань, інсульти та деменцію.

Дієтолог зазначила, що термін ультраоброблена їжа або UPF - з’явився 15 років тому. Під цю категорію підпадає приблизно половина продуктів, що вживають люди: від нарізного тостового хліба до морозива.

Спосіб приготування в них різний, але усі - проходять суттєву промислову обробку. А серед інгредієнтів - консерванти, штучні підсолоджувачі та емульгатори, які у домашні страви зазвичай не додають.

Професор Меріон Нестле, експерт з харчової політики та професорка дієтології Нью-Йоркського університету розповіла, що продукти, які пройшли ультраобробку - це одне з найприбутковіших виробництв для харчових компаній.

У міру того як споживання таких продуктів зростає - збільшується й кількість випадків раку й діабету. 

Ультраоброблені продукти

Найпоширеніші ультраоброблені продукти:

  • хліб масового виробництва
  • сухі солодкі сніданки
  • супи швидкого приготування, різні порошкові пюре тощо
  • фруктові йогурти
  • перероблені м’ясні продукти (шинка, ковбаси)
  • снеки (чипси та печиво)
  • морозиво
  • солодкі безалкогольні напої

Важливо вміти читати етикетки і обирати правильні продукти. Хліб можна і потрібно їсти.

"Але одна справа - цільнозерновий хліб з хорошим, коротким, зрозумілим складом, інша справа - тостовий, який не те, щоб не несе ніякої користі, а в перспективі довготривалого споживання може бути навіть шкідливим. Це стосується усіх продуктів", - йдеться у повідомленні.

Одним із найнебезпечніших інгредієнтів ультраобробленої їжі є емульгатори. Вони діють як клей, надають продукту структуру, стабільність і смак. Їхня задача - зробити їжу привабливою і жаданою, а також продовжити термін її зберігання.

Емульгатори є практично всюди, від очевидного майонезу до менш очікуваного - м’ясних продуктів.

 

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