8 порад від стиліста, які допоможуть не накупити зайвого у Чорну п'ятницю

Вже цього тижня в Україні відбудуться масштабні розпродажі у всіх сферах, більш відомі як Чорна п'ятниця. Практично усі товари можна буде придбати по дуже спокусливій ціні. Але велика кількість акційних пропозицій може українців спонукати до спонтанних покупок товарів, які насправді їм не потрібні.

Про те, як в Чорну п'ятницю не накупити зайвого одягу, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію персонального стиліста Олени Шевченко в Instagram .

Як не накупити зайвого одягу у Чорну п'ятницю

"Чорна п’ятниця баламутить нерви усім модницям та любителям знижок. Але моя вам порада - будьте обережні! Бо в більшості випадків - цей величезний річний розпродаж - це величезна мильна бульбашка", - заявляє стилістка.

Вона ділиться своїми правилами покупок, які допоможуть не потратити зайвих грошей:

обов’язково переберіть гардероб до розпродажів і чітко визначте, що вам потрібно. Бо інакше ризикуєте витратити купу грошей на мотлох

складіть список покупок - собі, чоловіку, дітям та песику, якщо необхідно

уважно зніміть свої мірки. Не купуйте розмір навмання, ніяких варіантів "може-таки схудну", "потім придумаю з чим носити" і т. д.

продивіться речі з вашого списку у брендів до розпродажу та заскріньте ціну, щоб потім не купити речі "зі знижкою" дорожче ніж вони були до Чорної п’ятниці

заздалегідь знайдіть продавця товару, у якого будете замовляти покупку, дізнайтесь ціни на доставку

купуйте речі, тільки якщо вони є у списку і на них дійсно є знижка

якщо скупились по основному списку, тоді можете "прогулятись" по знижках та придивитись щось додатково

перш ніж щось купувати придумайте мінімум 3 образи, в яких ви зможете одягнути цю річ

"Чорна п’ятниця - це ще й дуже вдалий час для покупок подарунків на новорічні свята, але моя вам порада - не хапайте все підряд. Спочатку дізнайтесь, що б бажала людина, яку ви хочете обдарувати, а потім вже придивляйтесь це на розпродажі. А то вийде, що ви дуже хотіли "зробити добро", а вийшло, що вийшло", - каже Шевченко.

Також вона наголошує, якщо купуєте подарунки - спочатку чітко дізнайтесь або заміри людини, або купуйте щось нейтральне: сумки, гаманці, паски, прикраси, хустки, рукавички чи годинники. Те що, що особливо не потребує підгону під фігуру.