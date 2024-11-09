8 порад, як швидко прибрати всю квартиру за годину

Швидко наводити порядок у домі - часто це здається майже неможливим завданням. Але навіть за короткий проміжок часу можна освіжити простір і позбутися хаосу.
РБК-Україна (проект Styler) надає 8 порад, які допоможуть швидко та ефективно навести лад у вашій квартирі.
Почніть прибирання саме з ванної - це швидкий спосіб навести базовий порядок. Видаліть усі речі з раковини та полиць, щоб звільнити поверхні. Нанесіть чистячі засоби на ванну, раковину та інші поверхні, залишивши їх на кілька хвилин. Поки засоби працюють, переходьте до наступної кімнати - так ви зекономите час.
Кухня потребує особливої уваги, адже брудний посуд одразу створює відчуття безладу. Замочіть посуд у раковині з водою та мийним засобом - так його легше буде відмити. Поки посуд намокає, швидко протріть плиту, духовку та робочі поверхні. Повернувшись до посуду, швидко промийте його та складіть на сушарку.
Фотографуйте свою квартиру перед прибиранням - це допоможе вам оцінити, що кидається в очі з першого погляду. Так ви швидко визначите зони, які потребують негайного прибирання. Наприклад, спортивна сумка, залишена в коридорі, або розкиданий одяг.
Покладіть по сміттєвому пакету в кожній кімнаті або носіть один із собою, щоб збирати непотріб одразу. Сміливо позбавляйтесь речей, якими ви не користувалися останній місяць - вони тільки займають місце.
Після того як зберете все сміття, решта прибирання вже не виглядатиме такою складною. Зібравши зайве, зосередьтеся на залишених речах і надайте їм нове місце.
Заправлене ліжко задає тон для решти кімнати й створює відчуття чистоти. Це також зручно: на ліжку можна тимчасово розмістити речі, що потребують сортування. Почніть прибирання з цієї простої дії, щоб надати кімнаті охайного вигляду.
Якщо ви чекаєте гостей, зосередьтеся на місцях, які вони точно побачать: вітальня, кухня, ванна кімната. Спальню чи робочу зону можна залишити "за лаштунками" й не витрачати на них багато часу. Зробіть поверхневий порядок у менш важливих кімнатах, а у видимих для гостей зонах наведіть блиск.
Після того як протрете всі поверхні, переходьте до підлоги. Для зручності розділіть квартиру на зони, наприклад, кухня та ванна. Зберіть з підлоги речі, що валяються, і протріть її, поки вона сохне, можна зайнятися іншими кімнатами. Це завершить прибирання на низькому рівні й додасть загального відчуття чистоти.
Якщо у вас є домашні тварини, не забудьте приділити увагу шерсті та їхнім речам. Пройдіться пилососом по улюблених місцях ваших улюбленців і почистіть їхнє місце для їжі.
Помийте миски для води, підготуйте свіже наповнення для лотка. Це допоможе зменшити запахи й зробить квартиру приємнішою для гостей.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання DIY Joy, Family Handyman, Spruce.