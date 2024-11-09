8 порад, як швидко прибрати всю квартиру за годину

Швидкий старт із ванної кімнати

Почніть прибирання саме з ванної - це швидкий спосіб навести базовий порядок. Видаліть усі речі з раковини та полиць, щоб звільнити поверхні. Нанесіть чистячі засоби на ванну, раковину та інші поверхні, залишивши їх на кілька хвилин. Поки засоби працюють, переходьте до наступної кімнати - так ви зекономите час.

Фокус на кухню

Кухня потребує особливої уваги, адже брудний посуд одразу створює відчуття безладу. Замочіть посуд у раковині з водою та мийним засобом - так його легше буде відмити. Поки посуд намокає, швидко протріть плиту, духовку та робочі поверхні. Повернувшись до посуду, швидко промийте його та складіть на сушарку.

Візуальна перевірка через фото

Фотографуйте свою квартиру перед прибиранням - це допоможе вам оцінити, що кидається в очі з першого погляду. Так ви швидко визначите зони, які потребують негайного прибирання. Наприклад, спортивна сумка, залишена в коридорі, або розкиданий одяг.

Навіть за годину можна якісно прибрати оселю (фото: Freepik.com)

Розставте пакети для сміття у кожній кімнаті

Покладіть по сміттєвому пакету в кожній кімнаті або носіть один із собою, щоб збирати непотріб одразу. Сміливо позбавляйтесь речей, якими ви не користувалися останній місяць - вони тільки займають місце.

Після того як зберете все сміття, решта прибирання вже не виглядатиме такою складною. Зібравши зайве, зосередьтеся на залишених речах і надайте їм нове місце.

Заправлене ліжко - запорука порядку

Заправлене ліжко задає тон для решти кімнати й створює відчуття чистоти. Це також зручно: на ліжку можна тимчасово розмістити речі, що потребують сортування. Почніть прибирання з цієї простої дії, щоб надати кімнаті охайного вигляду.

Сфокусуйте увагу на гостьових зонах

Якщо ви чекаєте гостей, зосередьтеся на місцях, які вони точно побачать: вітальня, кухня, ванна кімната. Спальню чи робочу зону можна залишити "за лаштунками" й не витрачати на них багато часу. Зробіть поверхневий порядок у менш важливих кімнатах, а у видимих для гостей зонах наведіть блиск.

Наприкінці важливо обов'язково прибрати підлогу (фото: Freepik.com)

Завершальне прибирання підлоги

Після того як протрете всі поверхні, переходьте до підлоги. Для зручності розділіть квартиру на зони, наприклад, кухня та ванна. Зберіть з підлоги речі, що валяються, і протріть її, поки вона сохне, можна зайнятися іншими кімнатами. Це завершить прибирання на низькому рівні й додасть загального відчуття чистоти.

Прибирання слідів від домашніх улюбленців

Якщо у вас є домашні тварини, не забудьте приділити увагу шерсті та їхнім речам. Пройдіться пилососом по улюблених місцях ваших улюбленців і почистіть їхнє місце для їжі.

Помийте миски для води, підготуйте свіже наповнення для лотка. Це допоможе зменшити запахи й зробить квартиру приємнішою для гостей.