8 порад, як красиво упакувати новорічний подарунок

Вибір паперу та матеріалів для упаковки

Перш за все, важливо підібрати правильний папір для упаковки. Ви можете вибрати класичний яскравий новорічний папір або віддати перевагу більш елегантним варіантам, таким як крафт-папір.

Якщо хочете додати елемент натуральності, використовуйте тканинні мішечки або навіть старі газети для створення оригінального вигляду. Такі матеріали не тільки виглядають стильно, але й дозволяють економити, додаючи подарунку індивідуальності.

Оригінальні банти та стрічки

Банти і стрічки - це те, що робить подарунок особливо красивим і святковим. Вибирайте контрастні кольори, що підходять до основної упаковки, або навіть комбінуйте кілька різних відтінків для додаткового ефекту.

Ви можете зробити бант власноруч, використовуючи різні матеріали: шовк, атлас або навіть джутову мотузку для більш натурального вигляду. Це додасть вашій упаковці завершеного вигляду і зробить її ще більш особливою.

Декор з природних матеріалів

Щоб подарунок виглядав ще більш оригінально, використовуйте природні матеріали для декорування. Наприклад, маленькі шишки, гілочки ялини або сухі квіти можуть стати чудовим акцентом на упаковці.

Такі елементи додадуть натурального шарму та зроблять упаковку ще більш екологічною і затишною. Цей декор не тільки приверне увагу, але й створить атмосферу тепла і свята.

Імітація природних матеріалів прикрашаю подарунок (фото: Freepik.com)

Використання карток і етикеток

Не забувайте додавати до кожного подарунка персоналізовану картку або етикетку з побажаннями. Вона може бути простим штрихом або ж витонченим доповненням до упаковки.

Напишіть коротке послання або побажання щастя на маленькому листку, прикріпленому до банту або стрічці. Це буде приємним акцентом, який підкреслить ваші хороші наміри та турботу.

Техніка "упаковка в коробку"

Не обов'язково обмежуватися тільки папером. Можна використати стильні коробки для подарунків, які не потребують додаткового оформлення.

Вибирайте коробки з цікавими принтами або навіть упаковані в декоративний матеріал. Такий спосіб упаковки може бути більш зручним для незвичних за формою подарунків, при цьому додаючи оригінальності.

Використання тканини

Тканина є ще одним чудовим матеріалом для упаковки, особливо коли йдеться про подарунки нестандартної форми. Ви можете обгорнути подарунок у тканину, створивши стильний пакетик або мішечок.

Це може бути як звичайний лляний мішок, так і тканина з новорічними малюнками, що додасть святкової атмосфери. Тканинна упаковка виглядає елегантно і створює відчуття тепла і домашнього затишку.

Подарунок можна красиво упакувати в безліч способів (фото: Freepik.com)

Вибір правильного кольору упаковки

Колір упаковки може змінити настрій подарунка. Традиційно для новорічних свят використовують червоний, зелений, золотий або срібний кольори, які асоціюються з урочистістю та святковим настроєм.

Однак не бійтеся експериментувати з іншими кольорами - наприклад, білим або пастельними відтінками для більш спокійної атмосфери. Вибір кольору упаковки має відповідати настрою свята та вміло поєднуватися з іншими елементами декору.

Вкладення сюрпризу

Додайте до упаковки маленький сюрприз, наприклад, цукерку або святковий магніт, який підніме настрій. Це може бути також маленька листівка з побажаннями або цитата на тему новорічних свят.

Такий додатковий штрих зробить ваш подарунок більш особистим і додасть радості отримувачу ще до того, як він відкриє саму коробку. Ці дрібниці створюють атмосферу свята і показують, що ви приділили увагу кожній деталі.