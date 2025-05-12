8 підводних каменів стосунків з іноземцями: що може зруйнувати ваше кохання

Стосунки з іноземцями здаються романтичними й захопливими, але часто саме в них ховаються найпідступніші ризики. Культурна різниця, мовний бар'єр і різні очікування можуть призвести до болючих розчарувань.
Через які 8 причин такі стосунки можуть зіпсуватися, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
Мрія про кохання без кордонів звучить красиво. Він - італієць з пристрастю до еспресо, ти - українка з любов'ю до борщу до глибини душі. Але після першої хвилі емоцій і романтики починається життя.
"І от тут, увага - починається найцікавіше. Бо між вами можуть стояти не лише літаки, а й зовсім неочевидні речі", - каже експерт.
Він назвав 8 пунктів, які непомітно можуть зруйнувати стосунки з іноземцем (і які краще одразу прояснити):
Те, що в нас вважається повагою, в іншого - втручанням. Те, що ми називаємо "турботою", у нього - "контролем". І навпаки. Розуміти контекст важливо. І не ображатися на різницю - бо вона неминуча.
Навіть якщо ви обидва спілкуєтеся англійською, глибина розуміння може бути різною. Сарказм, гумор, іронія - ці речі не завжди перекладаються. А часом перекладаються зовсім не так.
"Найгірше те, що через мовний бар'єр можуть виникати підозри, навіть якщо вони необґрунтовані. Без прозорої комунікації такі стосунки приречені. До того ж фраза "ми розуміємо одне одного без слів" - гарна, але не працює. Коли вам потрібно буде вирішити конфлікт, обговорити фінанси, виховання дітей та плани на життя - поглядів та дотиків буде недостатньо", - підкреслює коуч.
"Справжній чоловік має...", "жінка повинна..." - ці фрази у стосунках з іноземцем краще залишити вдома. Бо у кожної культури - своє "нормально". Краще домовлятися, ніж ображатися.
"У різних країнах свої уявлення про те, що "нормально" у стосунках. У США партнери більш рівноправні, а у Туреччині - більш традиційна модель. І це часто призводить до непорозумінь", - підкреслює Віталій Курсік.
Навіть якщо здається, що "він такий світський", можуть виникати питання на ґрунті свят, виховання дітей чи поглядів на шлюб. І краще проговорити це заздалегідь.
"Є таке поняття як "культурний шок" - це неможливість адаптуватися до стилю життя партнера і це може вбити будь-які палкі почуття. Ніби це дрібниці, але вони мають велике значення у стосунках", - підкреслює фахівець.
Хто платить у ресторані, хто переказує на квитки, як ставитеся до спільного бюджету - в кожній країні це працює по-різному. Тиша в темі фінансів часто призводить до гучних сварок.
Романтика не витримає нескінченної паперової тяганини, якщо ви не на одному березі. Іноді найміцніші стосунки руйнуються через вічне "чекаємо документи".
Вони не завжди поділяють вашого ентузіазму. І це може бути з обох сторін. Якщо твоя мама не говорить англійською, а його тітка боїться слов’янських жінок - будьте готові до драми на рівному місці.
"Навіщо тобі той італієць?", "Ти впевнений, що їй не потрібна просто посвідка на проживання?" і ще багато нюансів в такому дусі. Такі коментарі від рідних та друзів сильно підривають упевненість та сіють сумніви", - додав експерт.
Він хоче жити у своєму місті, ти - не готова залишити батьків. Він не планує дітей, а ти вже уявляєш коляску. Коли бачення майбутнього не збігається - час чесно поговорити, поки не пізно.
"І головне - пам’ятати, що мова любові - це не лише французька чи італійська. Це про повагу, чесність, гумор і бажання розуміти одне одного, навіть якщо іноді доведеться перекладати почуття зі словником", - резюмує Віталій Курсік.
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