8 переваг наскрізного шифрування у додатках, які змінять ваш погляд на безпеку

У світі, де конфіденційність даних стає дедалі вразливішою, наскрізне шифрування виступає як надійний щит для захисту інформації.

Про 8 ключових переваг, які демонструють, чому наскрізне шифрування - це необхідність у сучасному цифровому світі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на платформу Seald .

Підвищення конфіденційності

Наскрізне шифрування - це метод захисту інформації, за якого тільки відправник і одержувач повідомлення можуть розшифрувати й отримати доступ до вмісту даних.

Іншими словами, дані шифруються на пристрої відправника і розшифровуються тільки після надходження на пристрій одержувача.

Під час передавання, чи то на проміжних серверах, у мережах, чи то в будь-якій іншій точці, дані залишаються зашифрованими, а отже, недоступні третім особам, включно з постачальниками послуг, що забезпечують передавання повідомлення.

У 2022 році Ілон Маск обговорював інтеграцію наскрізного шифрування в повідомлення Twitter.

Пост Ілона Маска про наскрізне шифрування (фото: Seald)

Захист від витоку даних

У разі злому сервера, що містить зашифровані дані, вони залишаться недоступними для зловмисника.

Ймовірно, це основна причина, через яку компанії впроваджують наскрізне шифрування: захист від витоків даних. Вкрай важливо розуміти, що якщо зловмисникові вдасться зламати сервер, що містить тільки зашифровані дані, технічно жодні дані не будуть вкрадені, поки є гарантія, що ключ не був вкрадений разом із ними.

Тому з точки зору GDPR (загальний регламент щодо захисту даних) це не викликає повідомлення про порушення для постраждалих осіб. Спроба злому, яка не справила жодного впливу, має такий вигляд, ніби нічого не сталося.

Зниження ризику шпигунства

Наскрізне шифрування не дає змоги зловмисникам, урядам і навіть постачальникам послуг відстежувати або отримувати доступ до комунікацій.

На перший погляд це може здатися очевидним, але, якщо рішення не може отримати доступ до даних своїх користувачів, воно не може нічого нікому передати.

Цілісність даних

Наскрізне шифрування гарантує, що дані не були змінені під час передавання, оскільки будь-яка зміна зашифрованих даних зробить повідомлення нерозбірливим.

Однак будьте обережні! Існує низка поширених помилок, яких припускаються розробники під час інтеграції наскрізного шифрування, що ставить під загрозу цілісність інформації. До них належить використання AES-CBC без HMAC-SHA256.

Захист від запитів з боку влади

Наскрізне шифрування дає змогу захистити дані користувачів від передання органам влади навіть за наявності офіційних запитів.

Без шифрування месенджери можуть зберігати листування користувачів у відкритому вигляді та надавати його за запитом правоохоронних органів. Приклад тому - випадок, коли листування в Messenger стало доказом у кримінальній справі, що призвело до реальних тюремних термінів.

Із впровадженням наскрізного шифрування подібні ситуації були б неможливими, оскільки навіть сама компанія-розробник месенджера не могла б отримати доступ до даних користувачів. Meta вже визнала важливість цієї технології і планує зробити наскрізне шифрування в Messenger увімкненим за замовчуванням.

Підвищення довіри користувачів

Наскрізне шифрування зміцнює впевненість користувачів у безпеці сервісу, оскільки гарантує захист їхніх даних від стороннього доступу, включно з самим провайдером послуг.

Наприклад, впровадження шифрування в сервісах для обміну конфіденційною інформацією, таких як медичні платформи, показує користувачам, що їхні дані залишаються винятково між учасниками спілкування. Це посилює довіру та забезпечує дотримання етичних стандартів.

Поліпшення відповідності вимогам

Наскрізне шифрування стає необхідністю в умовах посилення регулювання, що вимагає підвищеного захисту персональних даних.

GDPR призначає використання сучасних методів шифрування і мінімізацію збережених даних, що в деяких випадках передбачає обов'язкове впровадження наскрізного шифрування.

Ця вимога особливо часто зустрічається в запитах на розробку програмного забезпечення для медичної сфери, наприклад, у Німеччині для управління лікарняними ліжками, у Бельгії для телемедичних платформ і у Франції для кабін телемедицини.

Право на конфіденційність

В умовах, коли наші комунікації можуть бути перехоплені або відстежені, наскрізне шифрування гарантує справжню приватність особистих розмов.

Часто можна почути: "Навіщо мені шифрування? Мені нема чого приховувати!" Така думка припускає, що шифрування потрібне тільки тим, хто хоче щось приховати або займається незаконною діяльністю.

Але варто запитати у тих самих людей, чи готові вони розкрити свої паролі, PIN-коди або медичну історію, як вони одразу розуміють важливість шифрування як захисту їхньої конфіденційності.