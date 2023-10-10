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8 образів Тейлор Свіфт, які вражають всіх і досі

Найкращі образи Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)
Автор: Юлія Любченко

Тейлор Свіфт дуже популярна американська виконавиця, яка вражає своєю відвертістю у піснях. Адже співає про свої почуття. Але також Свіфт вражає й своїми яскравими образами.

РБК-Україна (проект Styler) вирішив зібрати 8 найкращих образів Тейлор Свіфт, які досі вражають її прихильників.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Instagram Тейлор Свіфт.

Лавандовий образ Тейлор Свіфт 

Виходячи з фотографій Тейлор, вона любить лілові відтінки в одязі. Оскільки неодноразово можна було помітити співачку в лілових відтінках. 

Так, наприклад сукня на концерті в ліловому кольорі вразила прихильників Свіфт, оскільки вона не лише казкова, а ще й дуже ніжна. 

Лілова сукня Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

Квіткові сукні 

Тейлор любить ніжність та дівочість. Саме тому її сукні часто мають квіткові принти або дизайн у формі квіточок. 

Сукня з чергового концерту Тейлор має ніжний колір з рожевим відливом та блискітками. А також низ сукні ушитий квітками - виглядає це неймовірно. 

Є ще одна сукня в гардеробі Свіфт, що вишита квітковими елементами та робить образ Свіфт неймовірно легким та вишуканим. 

Квіткові сукні Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

Сукня з блискітками

На одному з концертів Тейлор вийшла на сцену у пишній бежевій сукні, яка вишита блискітками. Такий образ теж виглядає немов з казки про попелюшку. Але на сцені Свіфт була з гітарою, що не давало розчинитися їй у суто дівочому образі. 

Блискуча сукня Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

Ніжні однотонні сукні Тейлор 

Не завжди образи співачки є яскравими, блискучими та прикрашеними принтами. Іноді Свіфт обирає однотонні образи. 

Довга сукня молочного кольору дуже гарно підкреслює риси обличчя Тейлор і робить її більш тендітною та ніжною. 

А ось коротка однотонна бежева сукня додає цікавості повному образу, який Свіфт обрала для знімання кліпу. 

Однотонні сукні Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

Сукні з летючими елементами 

Тейлор любить вибирати сукні, які можуть літати. Одна з них засвітилась на сцені. І тут знову ж таки присутні квіти. Але є деталі важливіше - це летючі елементи, що роблять сукню Свіфт дуже вишуканою, а глибокий зелений колір додає образу розкішності.

Ще одна сукня з летючими елемнтами має молочний колір. І саме в цій сукні Тейлор дуже активно танцювала на одному з концертів. 

Летючі сукні Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

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