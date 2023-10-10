ua en ru
Вт, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

8 образів Тейлор Свіфт, які вражають всіх і досі

Вівторок 10 жовтня 2023 20:46
UA EN RU
8 образів Тейлор Свіфт, які вражають всіх і досі Найкращі образи Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)
Автор: Юлія Любченко

Тейлор Свіфт дуже популярна американська виконавиця, яка вражає своєю відвертістю у піснях. Адже співає про свої почуття. Але також Свіфт вражає й своїми яскравими образами.

РБК-Україна (проект Styler) вирішив зібрати 8 найкращих образів Тейлор Свіфт, які досі вражають її прихильників.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Instagram Тейлор Свіфт.

Лавандовий образ Тейлор Свіфт

Виходячи з фотографій Тейлор, вона любить лілові відтінки в одязі. Оскільки неодноразово можна було помітити співачку в лілових відтінках.

Так, наприклад сукня на концерті в ліловому кольорі вразила прихильників Свіфт, оскільки вона не лише казкова, а ще й дуже ніжна.

8 образів Тейлор Свіфт, які вражають всіх і досі

Лілова сукня Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

Квіткові сукні

Тейлор любить ніжність та дівочість. Саме тому її сукні часто мають квіткові принти або дизайн у формі квіточок.

Сукня з чергового концерту Тейлор має ніжний колір з рожевим відливом та блискітками. А також низ сукні ушитий квітками - виглядає це неймовірно.

Є ще одна сукня в гардеробі Свіфт, що вишита квітковими елементами та робить образ Свіфт неймовірно легким та вишуканим.

8 образів Тейлор Свіфт, які вражають всіх і досі8 образів Тейлор Свіфт, які вражають всіх і досі

Квіткові сукні Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

Сукня з блискітками

На одному з концертів Тейлор вийшла на сцену у пишній бежевій сукні, яка вишита блискітками. Такий образ теж виглядає немов з казки про попелюшку. Але на сцені Свіфт була з гітарою, що не давало розчинитися їй у суто дівочому образі.

8 образів Тейлор Свіфт, які вражають всіх і досі

Блискуча сукня Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

Ніжні однотонні сукні Тейлор

Не завжди образи співачки є яскравими, блискучими та прикрашеними принтами. Іноді Свіфт обирає однотонні образи.

Довга сукня молочного кольору дуже гарно підкреслює риси обличчя Тейлор і робить її більш тендітною та ніжною.

А ось коротка однотонна бежева сукня додає цікавості повному образу, який Свіфт обрала для знімання кліпу.

8 образів Тейлор Свіфт, які вражають всіх і досі8 образів Тейлор Свіфт, які вражають всіх і досі

Однотонні сукні Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

Сукні з летючими елементами

Тейлор любить вибирати сукні, які можуть літати. Одна з них засвітилась на сцені. І тут знову ж таки присутні квіти. Але є деталі важливіше - це летючі елементи, що роблять сукню Свіфт дуже вишуканою, а глибокий зелений колір додає образу розкішності.

Ще одна сукня з летючими елемнтами має молочний колір. І саме в цій сукні Тейлор дуже активно танцювала на одному з концертів.

8 образів Тейлор Свіфт, які вражають всіх і досі8 образів Тейлор Свіфт, які вражають всіх і досі

Летючі сукні Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

Раніше ми розповідали про 10 найвишуканіших та вогняних образів Белли Хадід.

Читайте РБК-Україна в Google News
тренди сукні звезды шоу-бизнеса