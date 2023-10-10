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8 образов Тейлор Свифт, которые поражают всех до сих пор

Вторник 10 октября 2023 20:46
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8 образов Тейлор Свифт, которые поражают всех до сих пор Лучшие образы Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)
Автор: Юлия Любченко

Тейлор Свифт очень популярна американская исполнительница, поражающая своей откровенностью в песнях. Поет ведь о своих чувствах. Но также Свифт поражает своими яркими образами.

РБК-Украина (проект Styler) решил собрать 8 лучших образов Тейлор Свифт, которые до сих пор поражают ее поклонников.

При подготовке материала были использованы источники: Instagram Тейлор Свифт.

Лавандовый образ Тейлор Свифт

Исходя из фотографий Тейлор, она любит лиловые оттенки в одежде. Поскольку не раз можно было заметить певицу в лиловых нарядах.

Так, например платье на концерте в лиловом цвете поразило поклонников Свифт, поскольку оно не только сказочное, но и очень нежное.

8 образов Тейлор Свифт, которые поражают всех до сих пор

Лиловое платье Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)

Цветочные платья

Тейлор любит нежность и все девчачее. Поэтому ее платья часто имеют цветочные принты или дизайн в форме цветочков.

Платье с очередного концерта Тейлор имеет нежный цвет с розовым отливом и блестками. А также низ платья вишит цветами - это выглядит невероятно.

Есть еще одно платье в гардеробе Свифт, которое вышитое цветочными элементами и делает образ Свифт невероятно легким и изысканным.

8 образов Тейлор Свифт, которые поражают всех до сих пор8 образов Тейлор Свифт, которые поражают всех до сих пор

Цветочные платья Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)

Платье с блестками

На одном из концертов Тейлор вышла на сцену в пышном бежевом платье, вышитом блестками. Такой образ тоже выглядит словно из сказки об золушке. Но на сцене Свифт была с гитарой, что не давало раствориться ей в чисто девичьем образе.

8 образов Тейлор Свифт, которые поражают всех до сих пор

Блестящее платье Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)

Нежные однотонные платья Тейлор

Не всегда образы певицы яркие, блестящие и украшенные принтами. Иногда Свифт выбирает однотонные образы.

Длинное платье молочного цвета очень хорошо подчеркивает черты лица Тейлор и делает его более хрупким и нежным.

А вот короткое однотонное бежевое платье придает любопытству полный образ, который Свифт выбрала для съемки клипа.

8 образов Тейлор Свифт, которые поражают всех до сих пор8 образов Тейлор Свифт, которые поражают всех до сих пор

Однотонные платья Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)

Платья с летучими элементами

Тейлор любит выбирать платья, которые могут летать. Одна из них зажглась на сцене. И здесь опять же присутствуют цветы. Но есть детали важнее - это летучие элементы, делающие платье Свифт очень изысканным, а глубокий зеленый цвет придает образу роскоши.

Еще одно платье с летучими элементами имеет молочный цвет. И именно в этом платье Тэйлор очень активно танцевала на одном из концертов.

8 образов Тейлор Свифт, которые поражают всех до сих пор8 образов Тейлор Свифт, которые поражают всех до сих пор

Летящие платья Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)

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