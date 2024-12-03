8 новорічних фільмів, які зарядять вас святковим настроєм

Хлопчик на ім'я Різдво

Тепла різдвяна казка про хлопчика Ніколаса, який вирушає в магічну подорож, щоб знайти свого батька, зниклого під час пошуків міфічного ельфійського села Ельфгельм. Дія фільму розгортається у фантастичному світі, де панують магія, дружба і віра у дива.

На своєму шляху Ніколас зустрічає вірних друзів, долає небезпеки та відкриває в собі справжній дух Різдва.

Надзвичайне Різдво Зої

Сімейна комедія, що розповідає про дівчинку на ім'я Зої, яка має особливий дар чути думки інших людей через пісні. Під час Різдва вона вирішує використати цей талант, щоб допомогти близьким подолати труднощі та об'єднати їх у святковій атмосфері.

Тиха ніч

Напружений трилер-комедія, який розгортається напередодні Різдва. Родина збирається разом, щоб провести святковий вечір, але ідилічна атмосфера затьмарюється, коли стає зрозуміло, що на планету насувається катастрофа.

Я вірю в Санту Клауса

Романтична різдвяна комедія про жінку, яка терпіти не може зимові свята. Однак її погляди змінюються, коли вона дізнається, що її новий коханий має абсолютно протилежну думку: він палко вірить у магію Різдва і навіть у самого Санта-Клауса.

Аромат кохання

Романтичний фільм, який розповідає про непростий шлях до щастя через силу почуттів і невипадкові зустрічі. Головна героїня, яка працює в індустрії ароматів, знаходить несподіване натхнення і нове кохання, коли її життя перетинається з харизматичним чоловіком.

8-бітне Різдво

Комедійна сімейна стрічка, яка переносить глядачів у 80-ті роки. Фільм розповідає історію хлопчика, який мріє отримати на Різдво новеньку відеогру Nintendo Entertainment System. Разом із друзями він вирушає в захопливу пригоду, намагаючись переконати батьків у важливості цієї покупки.

Замок на Різдво

Романтична комедія розповідає про успішну письменницю Софі, яка після скандалу вирушає до Шотландії, щоб втекти від уваги преси. Там вона закохується в мальовничий старовинний замок і вирішує його придбати. Проте місцевий власник, герцог Майлз, не хоче продавати своє родинне помістя. Це призводить до кумедних і теплих пригод, які поступово змінюють їхні стосунки.

Олаф представляє

Короткометражний анімаційний фільм, у якому кумедний сніговик Олаф з "Холодного серця" виконує ролі героїв класичних казок Disney, таких як "Русалонька", "Аладдін", "Король Лев" та інших. Зі своїм неповторним гумором він переказує ці історії, додаючи їм нове життя.