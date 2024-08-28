8 нових технологій, які змінять світ у найближчі 5 років: як це вплине на Україну

Віртуальна та доповнена реальність

Доповнена реальність могла б збільшити рекламний простір у реальному світі за допомогою нових спеціальних окулярів.

Віртуальна реальність сама собою створила б абсолютно нову цифрову область для реклами. Технології ще є що надолужити, перш ніж її можна буде вважати однією з тих, що швидко розвивається.

Великим рушійним фактором метавсесвіту є тенденції в іграх. У міру зростання технічних можливостей там буде доступно більше ігор, які повністю занурюють вас у досвід. Саме він змусить людей перейти у метавсесвіт. Це також викликає питання: що таке реальність? І чи захопить віртуальна реальність реальний світ?

Ми могли б зрештою досягти точки, коли люди будуть проводити більшу частину свого життя в метавсесвіті. Розширення метавсесвіту є одним із великих технологічних тенденцій.

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Роль доповненої та віртуальної реальності у відновленні України

Доповнена та віртуальна реальності (AR та VR) відіграють все більш важливу роль у процесі відновлення України після повномасштабної війни. Ці технології пропонують інноваційні рішення для різних сфер, від планування відновлення до реабілітації постраждалих.

Планування та проектування відновлення за допомогою AR та VR дозволяє створювати реалістичні 3D-моделі майбутніх будівель та інфраструктури, що спрощує оцінку масштабів робіт та прийняття обґрунтованих рішень.

Дрони та VR-шоломи дозволяють проводити детальні інспекції пошкоджених об'єктів, а спільна робота фахівців над проектами стає можливою завдяки віртуальній реальності.

Навчання та тренування будівельників, інженерів та інших фахівців значно спрощуються за допомогою VR-тренажерів. Крім того, VR дозволяє моделювати різноманітні екстремальні ситуації, підвищуючи готовність рятувальників та інших служб.

Реабілітація постраждалих також активно використовує VR технології. Віртуальні терапевтичні середовища допомагають людям впоратися з посттравматичним стресовим розладом, а VR-тренажери - проводити ефективну фізичну реабілітацію.

(фото: ADVIN Ukraine)

Гуманітарна допомога також відчуває на собі переваги AR та VR. Оптимізація маршрутів доставки гуманітарної допомоги та привернення уваги міжнародної спільноти до масштабів руйнувань - ось лише деякі приклади використання цих технологій.

Туризм також може отримати вигоду з AR та VR. Віртуальні екскурсії історичними місцями та інтерактивні туристичні гіди допоможуть зберегти культурну спадщину України та залучити туристів до постраждалих регіонів.

Віртуальний тур Київською областю (фото: ADVIN Ukraine)

Периферійні обчислення

Однією з основних проблем для багатьох організацій є відставання, яке може впливати на тенденції в управлінні операціями.

Саме тому багато галузей зосереджуються на тому, наскільки ефективні та чуйні комп'ютери, щоб дані могли бути проаналізовані якнайшвидше. Тут і входять у гру периферійні обчислення.

Такі розрахунки наближають комп'ютерні процеси та технологію зберігання даних до організацій, скорочують час відгуку та знижують обсяг використовуваної пропускної спроможності.

Які переваги периферійних технологій ми побачимо у майбутньому:

Хоча багато хто вважає, що периферійні обчислення збільшують ймовірність кібератак, правда полягає в тому, що вони знижують їхній вплив на організацію у разі атаки.

Швидкість комп'ютерів значно збільшиться з використанням периферійних обчислень, оскільки скорочується затримка. Наприклад, безпілотним автомобілям необхідні швидші комп'ютерні процеси, оскільки кожна частка секунди руху автомобіля має вирішальне значення.

Аналіз даних обмежений периферійними пристроями, тому швидкість обробки може бути значно прискорена.

Дрони

Ще 5 років тому багато хто вважав, що дрони стануть набагато більш поширеними завдяки тенденціям у майбутньому. Тоді їх здебільшого використовували лише відеографи та фотографи.

Проте за останні 2,5 роки війна в Україні продовжує давати світові уроки про те, як безпілотники та морські апарати-дрони радикально змінили сучасний світ та поле бою.

За словами Стейсі Петтіджон, директорки оборонної програми Центру нової американської безпеки, Україна постійно випереджає Росію з інновацій у галузі технологій та програмного забезпечення, проте російські сили "швидко адаптуються та імітують досягнення Києва".

Як приклад Петтіджон наводить успішне застосування українськими силами керованих дронів-камікадзе FPV (First Person View - безпілотні літальні апарати, оснащені камерою, що передають пілоту відео в реальному часі), які українці почали створювати своїми руками.

Побачивши їхню ефективність, Росія, у свою чергу, так само стала активно виробляти та застосовувати аналогічні апарати на полі бою.

Український військовий запускає FPV-дрон (фото: Getty Images)

Швидкозростаючий сектор виробництва безпілотників в Україні може стати рішенням. Зростання виготовлення протягом останніх 2,5 року, мабуть, є найбільш значним успіхом країни у сфері оборонних технологій з початку повномасштабного вторгнення Росії.

При правильній реалізації воно може послужити моделлю для створення надійнішої вітчизняної індустрії кібербезпеки.

До початку 2024 року Україна наздогнала Росію з виробництва безпілотників-камікадзе, схожих за характеристиками великих іранських безпілотників Shahed, які Росія використовувала для атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Дрон AQ-400 Scythe вважається одним із аналогів Shahed 136 (фото: The Defense Post)

У травні 2024 року Україна стала першою країною у світі, яка створила цілий підрозділ збройних сил, присвячений війні з використанням безпілотників. Зокрема, навесні 2024 року на фронт у великих кількостях почали надходити ударні безпілотники FPV із системами машинного зору, що дозволяє їм оминати російські системи радіоелектронної боротьби.

Майбутній розвиток дронів

За прогнозами, дрони можуть використовуватися частіше для пошуку загублених людей або тварин, а також для доставки споживчих товарів. Підключення та дистанційне керування дроном з телефону або іншого цифрового пристрою вже не є майбутньою тенденцією.

Незабаром настане час, коли жоден з нас не зможе провести день, не побачивши дрона. Розподілені рої дронів можуть літати над районами та містами, доставляючи посилки, їжу та багато іншого. Це створює можливості для нових компаній, бізнесу та технологій, які допоможуть підживлювати цю тенденцію.

Доставка посилки за допомогою дрона (фото: Aerosmart Drones)

Штучний інтелект (ШІ)

Штучний інтелект розвиватиметься семимильними кроками у найближчі кілька років. Нещодавно ідея технології ШІ просунулася вперед, оскільки дослідники та вчені знайшли інноваційніші способи використання цієї технологічної тенденції.

Швидше за все, однією з областей, яка швидко розширюватиметься для штучного інтелекту (ШІ), є споживча сфера. Відмінним прикладом цього є Teak Smart Cube - адаптер живлення зі штучним інтелектом, призначений для допомоги користувачам в економії на рахунках за електроенергію.

Teak Smart Cube (фото: Gadget Flow)

Зростання занепокоєння з приводу того, що IІ замінить робочі місця людей, посилиться в наступному десятилітті. Людям доведеться вдатися до того, яку сферу діяльності ми робимо найкраще з емоціями та творчістю. Це буде десятиліття взаємодії і співпраці роботів та людей.

Яка ситуація зі штучним інтелектом в Україні сьогодні

Повномасштабна війна в Україні суттєво вплинула на розвиток сфери штучного інтелекту. Багато висококваліфікованих фахівців змушені були залишити країну, що негативно позначилося на кадровому потенціалі галузі.

Для вирішення цієї проблеми необхідно інвестувати в освіту та підготовку нових спеціалістів. Проте українська система освіти стикається з низкою труднощів:

Нестача кваліфікованих викладачів

Обмежене фінансування

Ще однією перешкодою для розвитку ШІ в Україні є скорочення венчурних інвестицій. Війна значно ускладнила процес залучення вкладень для українських стартапів

Можливі рішення

Стимулювання повернення спеціалістів. Створення привабливих умов для роботи в Україні, таких як підвищення зарплат, надання податкових пільг та створення спеціалізованих технопарків.

Інвестиції у освіту. Збільшення фінансування програм навчання у галузі ШІ, створення нових освітніх проектів та залучення провідних експертів для викладання.

Підтримка стартапів. Створення фондів для фінансування ШІ-проектів, спрощення процедури отримання дозволів та ліцензій, а також організація міжнародних заходів для залучення інвесторів.

Розробка державної стратегії у сфері даних. Створення єдиної платформи для зберігання та обробки даних, розробка стандартів для забезпечення безпеки та конфіденційності даних, а також стимулювання відкритого доступу до даних для дослідників та розробників.

Реалізація цих заходів дозволить Україні подолати існуючі виклики та зайняти гідне місце на світовій арені у галузі штучного інтелекту.

3D-друк

Передовий 3D-друк - ще один елемент у галузі нових технологій, що ставить питання: чи можна створювати продукцію без важких виробничих процесів?

Роботизована автоматизація процесів у технології 3D-друку може зробити виробництво речей простішим.

За деякими оцінками, технологія роботизованої автоматизації процесів поставить під загрозу робочі місця понад 200 мільйонів осіб та до 9 відсотків робочої сили у всьому світі.

Однак RPA також створить нові робочі місця в галузі технологій, і вважається, що більшість таких місць можуть бути лише частково автоматизовані, а не повністю замінені.

Технічні фахівці, які хочуть вивчити всі тонкощі RPA, знайдуть роботу в якості розробників, аналітиків та архітекторів RPA.

Роботизована автоматизація процесів є частиною майбутніх технологічних тенденцій.

Розвиток 3D-друку в Україні

3D-друк в Україні до початку повномасштабної війни активно розвивався. 3D-принтери використовувалися для швидкого створення прототипів нових продуктів та виробів.

У школах та університетах 3D-друк впроваджувався у навчальні програми, сприяючи розвитку інженерного мислення та творчих навичок у студентів.

3D-друк застосовувався для створення індивідуальних медичних виробів, таких як протези та моделі органів.

Деякі підприємства почали використовувати 3D-друк для виготовлення невеликих партій виробів та запасних частин.

3D-друк з 2022 року

З початком повномасштабної війни розвиток 3D-друку в Україні набув нового значення. 3D-принтери дозволили швидко створювати різні елементи екіпірування для військових, такі як утримувачі аптечок, маскувальні сітки та інші корисні предмети.

За допомогою 3D-друку почали відновлювати пошкоджені внаслідок бойових дій будівлі, а також будувати з нуля критично важливі об'єкти.

Цифрова візуалізація школи, надрукованої на 3D-принтері, яка зараз будується в Україні (ілюстративне фото: Balbek bureau)

3D-принтери використовувалися для створення протезів, ортезів та інших медичних виробів для постраждалих від війни, а також для створення тренажерів та навчальних посібників.

Технологія 5G

Жоден список нових технологічних тенденцій не буде повним без згадки 5G. Це стандарт нового покоління в мобільних комунікаціях, який пропонує вищі швидкості та знижену затримку. Це чудова новина, тому що багато хто з нас постійно використовують свої телефони практично скрізь.

Звісно, мережі 5G розроблялися багато років. Але тепер, із сучасними технологіями, вони починають виходити в онлайн, і 5G пропонує набагато вищі швидкості на мобільних пристроях, а інтернет-з'єднання стають надійнішими.

Коли технологію запустять в Україні

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну повноцінний запуск 5G було відкладено до закінчення воєнного стану.

"Для запуску технології потрібно провести наукові дослідження та отримати дозвіл на запуск технології від Генштабу, оскільки 5G використовує частоти, які можуть заважати військовим. Все це можна зробити лише після закінчення військового стану", - вважає директор директорату електронних комунікацій Міністерства цифрової трансформації Станіслав Прибутько.

Хоча обладнання мобільних операторів в Україні вже готове до підтримки зв'язку п'ятого покоління, для повноцінного впровадження 5G потрібне значне оновлення базових станцій. Це потребує великих інвестицій, оскільки технологія передбачає створення нової інфраструктури та адаптацію існуючих мереж під нові стандарти.

Операторам зв'язку належить вкласти значні кошти у розвиток мереж 5G, щоб забезпечити їхнє ефективне функціонування. Однак такі вкладення створять нові можливості для розвитку цифрової економіки, створення інноваційних послуг та покращення якості мобільного зв'язку для користувачів.

Квантові обчислення

Це тип обчислень, який використовує квантові принципи, включаючи заплутаність та суперпозицію. Ця інтригуюча наукова тенденція в технологіях також пов'язана з запобіганням поширенню вірусів і розробці нових вакцин.

Все це можливо завдяки квантовим обчисленням, простоті моніторингу, запитів та дій з даними незалежно від їхнього джерела.

Технологія квантових обчислень також має бути корисною у майбутніх тенденціях у фінансах та банківській справі для зниження кредитного ризику та виявлення шахрайства.

Її вплив на науку - ще одна пов'язана тенденція для програмного забезпечення.

Квантові комп'ютери тепер набагато швидші за звичайні, і великі бренди комп'ютерів зараз роблять значні успіхи в таких обчисленнях. Швидкий прогрес квантових обчислень забезпечив велике місце серед провідних технологічних тенденцій останніх років.