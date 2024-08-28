8 новых технологий, которые изменят мир в ближайшие 5 лет: как это повлияет на Украину

Виртуальная и дополненная реальность

Дополненная реальность могла бы увеличить рекламное пространство в реальном мире с помощью новых специальных очков.

Виртуальная реальность сама по себе создала бы совершенно новую цифровую область для рекламы. Технологии еще есть что наверстать, прежде чем ее можно будет считать одной из быстро развивающихся.

Большим движущим фактором метавселенной являются тенденции в играх. По мере роста технических возможностей там будет доступно больше игр, которые полностью погружают вас в опыт. Именно он заставит людей перейти в метавселенную. Это также порождает вопрос: что такое реальность? И захватит ли виртуальная реальность реальный мир?

Мы могли бы в конечном итоге достичь точки, когда люди будут проводить большую часть своей жизни в метавселенной. Расширение метавселенной является одной из крупных технологических тенденций.

ediiie)

Роль дополненной и виртуальной реальности в восстановлении Украины

Дополненная и виртуальная реальности (AR и VR) играют все более важную роль в процессе восстановления Украины после полномасштабной войны. Эти технологии предлагают инновационные решения для различных сфер, от планирования восстановления до реабилитации пострадавших.

Планирование и проектирование восстановления с помощью AR и VR позволяет создавать реалистичные 3D-модели будущих зданий и инфраструктуры, что упрощает оценку масштабов работ и принятие обоснованных решений.

Дроны и VR-шлемы позволяют проводить детальные инспекции поврежденных объектов, а совместная работа специалистов над проектами становится возможной благодаря виртуальной реальности.

Обучение и тренировки строителей, инженеров и других специалистов значительно упрощаются с помощью VR-тренажеров. Кроме того, VR позволяет моделировать различные экстремальные ситуации, повышая готовность спасателей и других служб.

Реабилитация пострадавших также активно использует VR-технологии. Виртуальные терапевтические среды помогают людям справиться с посттравматическим стрессовым расстройством, а VR-тренажеры - проводить эффективную физическую реабилитацию.

(фото: ADVIN Ukraine)

Гуманитарная помощь также ощущает на себе преимущества AR и VR. Оптимизация маршрутов доставки гуманитарной помощи и привлечение внимания международного сообщества к масштабам разрушений - вот лишь некоторые примеры использования этих технологий.

Туризм также может извлечь выгоду из AR и VR. Виртуальные экскурсии по историческим местам и интерактивные туристические гиды помогут сохранить культурное наследие Украины и привлечь туристов в пострадавшие регионы.

Виртуальный тур по Киевской области (фото: ADVIN Ukraine)

Периферийные вычисления

Одной из основных проблем для многих организаций сегодня является отставание, которое может влиять на тенденции в управлении операциями.

Именно поэтому многие отрасли сосредотачиваются на том, насколько эффективны и отзывчивы компьютеры, чтобы данные могли быть проанализированы как можно быстрее. Здесь и вступают в игру периферийные вычисления.

Такие расчеты приближают компьютерные процессы и технологию хранения данных к организациям, сокращают время отклика и снижают объем используемой пропускной способности.

Какие преимущества периферийных технологий мы увидим в будущем:

Хотя многие считают, что периферийные вычисления увеличивают вероятность кибератак, правда заключается в том, что они снижают их влияние на организацию в случае атаки.

Скорость компьютеров значительно увеличится с использованием периферийных вычислений, поскольку тогда сокращается задержка. Например, беспилотным автомобилям необходимы более быстрые компьютерные процессы, потому что каждая доля секунды движения автомобиля имеет решающее значение.

Анализ данных ограничен периферийными устройствами, поэтому скорость обработки может быть значительно ускорена.

Дроны

Еще 5 лет назад многие считали, что дроны станут гораздо более распространенными благодаря грядущим тенденциям в будущем. Тогда их в основном использовали только видеографы и фотографы.

Однако за последние 2,5 года война в Украине продолжает давать миру уроки о том, как беспилотники и морские аппараты-дроны радикально изменили современный мир и поле боя.

По словам Стейси Петтиджон, директора оборонной программы Центра новой американской безопасности, Украина постоянно опережает Россию по инновациям в области технологий и программного обеспечения, однако российские силы "быстро адаптируются и имитируют достижения Киева".

В качестве примера Петтиджон приводит успешное применение украинскими силами управляемых дронов-камикадзе FPV (First Person View - беспилотные летательные аппараты, оснащенные камерой и передающие пилоту видео в реальном времени), которые украинцы начали создавать своими руками.

Увидя их эффективность, Россия, в свою очередь, так же стала активно производить и применять аналогичные аппараты на поле боя.

Украинский военный запускает FPV-дрон (фото: Getty Images)

Быстрорастущий сектор производства беспилотников в Украине может стать решением. Рост изготовления за последние 2,5 года, пожалуй, является наиболее значительным успехом страны в сфере оборонных технологий с начала полномасштабного вторжения России.

При правильной реализации он может послужить моделью для создания более надежной отечественной индустрии кибербезопасности.

К началу 2024 года Украина догнала Россию по производству беспилотников-камикадзе, схожих по характеристикам с большими иранскими беспилотниками Shahed, которые Россия использовала для атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Дрон AQ-400 Scythe считается одним из аналогов Shahed 136 (фото: The Defense Post)

В мае 2024 года Украина стала первой страной в мире, которая создала целое подразделение вооруженных сил, посвященное войне с использованием беспилотников. В частности, весной 2024 года на фронт в больших количествах начали поступать ударные беспилотники FPV с системами машинного зрения, что позволяет им обходить российские системы радиоэлектронной борьбы.

Будущее развитие дронов

По прогнозам, дроны могут использоваться чаще для поиска людей или животных, которые потерялись, а также для доставки потребительских товаров. Подключение и дистанционное управление дроном с телефона или другого цифрового устройства уже не является будущей тенденцией.

Скоро наступит время, когда ни один из нас не сможет провести день, не увидев дрон. Распределенные рои дронов могут летать над районами и городами, доставляя посылки, еду и многое другое. Это создает возможности для новых компаний, бизнеса и технологий, которые помогут подпитывать эту тенденцию.

Доставка посылки с помощью дрона (фото: Aerosmart Drones)

Искусственный интеллект (ИИ)

Искусственный интеллект будет развиваться семимильными шагами в ближайшие несколько лет. Недавно идея технологии ИИ продвинулась вперед, поскольку исследователи и ученые нашли более инновационные способы использования этой технологической тенденции.

Скорее всего, одной из областей, которая будет быстро расширяться для искусственного интеллекта (ИИ), является потребительская сфера. Отличным примером этого является Teak Smart Cube - адаптер питания с искусственным интеллектом, предназначенный для помощи пользователям в экономии на счетах за электроэнергию.

Teak Smart Cube (фото: Gadget Flow)

Растущее беспокойство по поводу того, что ИИ заменит рабочие места людей, усилится в следующем десятилетии. Людям придется прибегнуть к тому, какую сферу деятельности мы делаем лучше всего с эмоциями и творчеством. Это будет десятилетие взаимодействия и сотрудничества роботов и людей.

Как обстоит ситуация с искусственным интеллектом в Украине сегодня

Полномасштабная война в Украине существенно повлияла на развитие сферы искусственного интеллекта. Многие высококвалифицированные специалисты вынуждены были покинуть страну, что негативно сказалось на кадровом потенциале отрасли.

Для решения этой проблемы необходимо инвестировать в образование и подготовку новых специалистов. Однако украинская система образования сталкивается с рядом трудностей:

Нехватка квалифицированных преподавателей

Ограниченное финансирование

Еще одним препятствием для развития ИИ в Украине является сокращение венчурных инвестиций. Война значительно усложнила процесс привлечения вложений для украинских стартапов

Возможные решения

Стимулирование возвращения специалистов. Создание привлекательных условий для работы в Украине, таких как повышение зарплат, предоставление налоговых льгот и создание специализированных технопарков.

Инвестиции в образование. Увеличение финансирования программ обучения в области ИИ, создание новых образовательных проектов и привлечение ведущих экспертов для преподавания.

Поддержка стартапов. Создание фондов для финансирования ИИ-проектов, упрощение процедуры получения разрешений и лицензий, а также организация международных мероприятий для привлечения инвесторов.

Разработка государственной стратегии в области данных. Создание единой платформы для хранения и обработки данных, разработка стандартов для обеспечения безопасности и конфиденциальности данных, а также стимулирование открытого доступа к данным для исследователей и разработчиков.

Реализация этих мер позволит Украине преодолеть существующие вызовы и занять достойное место на мировой арене в области искусственного интеллекта.

3D-печать

Передовая 3D-печать - еще один элемент в области новых технологий, которая ставит вопрос: можно ли создавать продукцию без тяжелых производственных процессов?

Роботизированная автоматизация процессов в технологии 3D-печати может сделать производство вещей проще простого.

По некоторым оценкам, технология роботизированной автоматизации процессов поставит под угрозу рабочие места более 200 миллионов человек и до 9 процентов рабочей силы во всем мире.

Однако RPA также создаст новые рабочие места в области технологий, и считается, что большинство таких мест могут быть только частично автоматизированы, а не полностью заменены.

Технические специалисты, которые хотят изучить все тонкости RPA, найдут работу в качестве разработчиков, аналитиков и архитекторов RPA.

Роботизированная автоматизация процессов является частью будущих технологических тенденций.

Развитие 3D-печати в Украине

3D-печать в Украине до начала полномасштабной войны активно развивалась. 3D-принтеры использовались для быстрого создания прототипов новых продуктов и изделий.

В школах и университетах 3D-печать внедрялась в учебные программы, способствуя развитию инженерного мышления и творческих навыков у студентов.

3D-печать применялась для создания индивидуальных медицинских изделий, таких как протезы и модели органов.

Некоторые предприятия начали использовать 3D-печать для изготовления небольших партий изделий и запасных частей.

3D-печать с 2022 года

С началом полномасштабной войны развитие 3D-печати в Украине приобрело новое значение. 3D-принтеры позволили быстро создавать различные элементы экипировки для военных, такие как держатели для аптечек, маскировочные сетки и другие полезные предметы.

С помощью 3D-печати стали восстанавливать поврежденные в результате боевых действий здания, а также строить с нуля критически важные объекты.

Цифровая визуализация школы, напечатанной на 3D-принтере, которая в настоящее время строится в Украине (иллюстративное фото: Balbek bureau)

3D-принтеры использовались для создания протезов, ортезов и других медицинских изделий для пострадавших от войны, а также для создания тренажеров и учебных пособий.

Технология 5G

Ни один список новых технологических тенденций не будет полным без упоминания 5G. Это стандарт нового поколения в мобильных коммуникациях, который предлагает более высокие скорости и сниженную задержку. Это отличная новость, потому что многие из нас постоянно используют свои телефоны практически везде.

Конечно, сети 5G разрабатывались в течение многих лет. Но теперь, с современными технологиями, они начинают выходить в онлайн, и 5G предлагает гораздо более высокие скорости на мобильных устройствах, а интернет-соединения становятся более надежными.

Когда технологию запустят в Украине

С началом полномасштабного вторжения России в Украину полноценный запуск 5G был отложен до окончания военного положения.

"Для запуска технологии нужно провести научные исследования и получить разрешение на запуск технологии от Генштаба, поскольку 5G использует частоты, которые могут мешать военным. Все это можно сделать только после окончания военного положения", - считает директор директорату электронных коммуникаций Министерства цифровой трансформации Станислав Прибытько.

Хотя оборудование мобильных операторов в Украине уже готово к поддержке связи пятого поколения, для полноценного внедрения 5G необходимо значительное обновление базовых станций. Это требует крупных инвестиций, так как технология предполагает создание новой инфраструктуры и адаптацию существующих сетей под новые стандарты.

Операторам связи предстоит вложить значительные средства в развитие сетей 5G, чтобы обеспечить их эффективное функционирование. Однако такие вложения создадут новые возможности для развития цифровой экономики, создания инновационных услуг и улучшения качества мобильной связи для пользователей.

Квантовые вычисления

Это тип вычислений, который использует квантовые принципы, включая запутанность и суперпозицию. Эта интригующая научная тенденция в технологиях также связана с предотвращением распространения вирусов и разработкой новых вакцин.

Все это возможно благодаря квантовым вычислениям, простоте мониторинга, запросов и действий с данными независимо от их источника.

Технология квантовых вычислений также должна быть полезна в будущих тенденциях в финансах и банковском деле для снижения кредитного риска и обнаружения мошенничества.

Ее влияние на науку - еще одна связанная тенденция для программного обеспечения.

Квантовые компьютеры теперь намного быстрее обычных, и крупные бренды компьютеров сейчас делают значительные успехи в таких вычислениях. Быстрый прогресс квантовых вычислений обеспечил ему большое место среди ведущих технологических тенденций последних лет.