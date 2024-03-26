8 нових фільмів, які ви точно захочете подивитися у квітні

Ми, наші улюбленці та війна

Прем’єра: з 4 квітня 2024

Перший повнометражний фільм українського блогера та мандрівника Антона Птушкіна. Головні герої картини – коти, собаки, ведмеді, леви, лемури та хамелеон на імʼя "Ігор", а також люди, що їх рятують, ризикуючи своїм життям.

У стрічці задіяно багато іноземців, для яких героїзм українців під час порятунку тварин став справжнім відкриттям.

Материнський інстинкт

Прем’єра: з 4 квітня 2024

1960-і. Життя двох сусідок Еліс і Селін схоже на казку - ідеальні будинки, успішні чоловіки і милі сини одного віку. Але раптово ідилія перетворюється на жах, а нещодавня дружба обертається взаємними підозрами і параноєю. Так починається смертельно небезпечна гра, в якій не можна довіряти нікому і нічому, крім власних інстинктів.

Повстання штатів

Прем’єра: 11 квітня 2024

Футуристичний трилер про розділену Америку, де журналістка опиняється в епіцентрі війни між об'єднаними Каліфорнією і Техасом та центральним урядом.

Емі Вайнгауз: Back to Black

Прем’єра: 11 квітня 2024

Сюжет фільму розгортається навколо Емі Вайнгаус, талановитої та харизматичної фігури музичного світу початку 2000-х. У центрі оповіді - її становлення як артистки: від ранніх виступів у джазових клубах Північного Лондона до вибухового успіху, який приніс їй світову популярність і повагу.

Я і Фелікс

Прем’єра: 11 квітня 2024

Повнометражний ігровий дебют української режисерки Ірини Цілик.

Стрічка розповідає історію про дорослішання хлопця Тимофія у 90-х. У центрі сюжету - його стосунки із сім’єю, друзями, першим коханням, і з колишнім контррозвідником Феліксом, який служив під час війни в Афганістані та став частиною сім’ї хлопця. Історія розказана через призму дитячого сприйняття.

Ебіґейл

Прем’єра: з 18 квітня 2024

Група злочинців викрадає 12-річну балерину, доньку впливового кримінального авторитета. Усе, що їм потрібно зробити, щоб отримати викуп у 50 мільйонів доларів, - це спостерігати за дівчинкою всю ніч. Однак викрадачі виявляють, що вони замкнені в будинку, а дівчинка, яку вони викрали, - вампір, яка тепер за ними полює.

Крашанка

Прем’єра: з 25 квітня 2024

Сімейна комедія Тараса Дудара про родину Забіяк, яка збирається за родинним столом після довгих років розлуки. Хтось прагне сімейного затишку, хтось нарешті знаходить час розібратися в собі, а от головний Забіяка будує ракету, щоб запустити її на Москву на Великдень.

Каскадер

Прем’єра: 25 квітня 2024

Пошарпаний життям каскадер Колт без бажання повертається в професію, щоб допомогти колишній дівчині Джоді зняти перший фільм - блокбастер із багатомільйонним бюджетом. Ситуація ускладнюється зникненням виконавця головної ролі.