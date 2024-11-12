8 незамінних предметів, які можна безплатно взяти в готелі

Засоби для догляду за тілом та волоссям

Майже кожен готель надає безкоштовно шампунь, гель для душу та кондиціонер. Ці маленькі флакончики стануть у пригоді, якщо ваші засоби закінчилися або не помістилися в багаж. Деякі готелі навіть надають зволожувальні креми та засоби для гоління. Якщо упаковки не розкриті, їх можна сміливо брати із собою.

Канцелярські предмети

Блокнот і ручка, які часто лежать на столі в номері, - це не лише декор. Ці предмети зазвичай можна забрати із собою, і вони можуть стати в пригоді під час подорожей. Це гарний сувенір, на якому буде зображено логотип готелю. Також можна попросити додаткові ручки чи олівці на рецепції, якщо вони потрібні.

Одноразові капці та халати

У багатьох готелях надають одноразові капці, особливо якщо підлога в номері не застелена килимом. Вони зручні для домашнього використання або коротких поїздок, і гості часто можуть взяти їх із собою. Халати, однак, належать до майна готелю, тому їх краще залишити. Виняток складають випадки, коли готель дарує халат як частину акційного пакету.

Чи можна взяти з собою рушники з готелю - спірне питання (фото: Freepik.com)

Пакетики з чаєм, кавою та цукром

У більшості готелів для гостей передбачені кавоварки або чайники з набором пакетиків чаю, кави та цукру. Гостям дозволено забрати з собою залишки цього набору, якщо він не був використаний. Це може знадобитися в дорозі для швидкого перекусу. Інколи можна попросити на рецепції додаткові пакетики, і персонал охоче надасть їх.

Зубна паста та зубна щітка

Деякі готелі пропонують безкоштовні зубні щітки та маленькі тюбики зубної пасти, особливо якщо їх попросити на рецепції. Це особливо зручно для мандрівників, які забули свої гігієнічні засоби вдома. Крім того, такі комплекти часто компактні й підходять для подорожей. Варто звернутися на рецепцію, якщо ці речі не надані в номері.

Набори для шиття

У багатьох готелях є маленькі набори для шиття, які складаються з голки, кількох ниток і ґудзиків. Цей набір можна взяти із собою, оскільки він стане в пригоді для дрібного ремонту одягу. Це практична річ, яка допоможе швидко впоратися з пошкодженням одягу в подорожі.

Якщо знати, що вже є у готелі, то це можна не брати з собою у подорож (фото: Freepik.com)

Предмети для взуття

Набори для догляду за взуттям, що включають губку або маленьку щітку, теж часто є у номерах. Вони призначені для одноразового використання, і готелі зазвичай не проти, якщо гість забирає їх із собою. Це корисна річ, якщо потрібно швидко освіжити зовнішній вигляд взуття перед важливою зустріччю.

Картки з інформацією про місцеві визначні пам’ятки

Багато готелів надають буклети, карти та картки з порадами щодо відвідування місцевих визначних пам’яток. Це не тільки інформативно, а й може стати чудовим сувеніром або допоміжним матеріалом для подорожей. Часто такі картки є безкоштовними, і їх можна взяти з собою, щоб краще планувати свої екскурсії.