8 незаменимых предметов, которые можно бесплатно взять в отеле

Средства по уходу за телом и волосами

Почти каждый отель предоставляет шампунь, гель для душа и кондиционер. Эти маленькие флакончики пригодятся, если ваши средства закончились или не поместились в багаж. Некоторые гостиницы даже предоставляют увлажняющие кремы и бритвенные средства. Если упаковки не вскрыты, их можно смело брать с собой.

Канцелярские предметы

Блокнот и ручка, часто лежащие на столе в номере, - это не только декор. Эти предметы обычно можно унести с собой, и они могут пригодиться во время путешествий. Это хороший сувенир, на котором будет изображен логотип отеля. Также можно запросить дополнительные ручки или карандаши на рецепции, если они нужны.

Одноразовые тапочки и халаты

Во многих отелях предоставляют одноразовые тапочки, особенно если пол в номере не застелен ковром. Они удобны для домашнего использования или коротких поездок и гости часто могут взять их с собой. Халаты, однако, принадлежат к имуществу гостиницы, поэтому их лучше оставить. Исключение составляют случаи, когда гостиница дарит халат как часть акционного пакета.

Можно ли взять с собой полотенца из отеля - спорный вопрос (фото: Freepik.com)

Пакетики с чаем, кофе и сахаром

В большинстве гостиниц предусмотрены кофеварки или чайники с набором пакетиков чая, кофе и сахара. Гостям разрешено унести с собой остатки этого набора, если он не был использован. Это может пригодиться в пути для быстрого перекуса. Иногда можно попросить на рецепции дополнительные пакетики и персонал охотно предоставит их.

Зубная паста и зубная щетка

Некоторые отели предлагают бесплатные зубные щетки и маленькие тюбики зубной пасты, особенно если их попросить на рецепцию. Это особенно удобно для путешественников, забывших свои гигиенические средства на дому. Кроме того, такие комплекты часто компактны и подходят для путешествий. Следует обратиться на рецепцию, если эти вещи не предоставлены в номере.

Наборы для шитья

Во многих отелях есть маленькие наборы для шитья, состоящие из иглы, нескольких нитей и пуговиц. Этот набор можно взять с собой, поскольку он пригодится для мелкого ремонта одежды. Это практичная вещь, которая поможет быстро справиться с повреждением одежды в путешествии.

Если знать, что уже есть в гостинице, это можно не брать с собой в путешествие (фото: Freepik.com)

Предметы для обуви

Наборы по уходу за обувью, включающие губку или маленькую щетку, тоже часто есть в номерах. Они предназначены для одноразового использования, и гостиницы обычно не против, если гость уносит их с собой. Это полезная вещь, если нужно быстро освежить внешний вид обуви перед важной встречей.

Карты с информацией о местных достопримечательностях

Многие гостиницы предоставляют буклеты, карты и карты с советами по посещению местных достопримечательностей. Это не только информативно, но и может стать отличным сувениром или вспомогательным материалом для путешествий. Часто такие карты бесплатны, и их можно взять с собой, чтобы лучше планировать свои экскурсии.