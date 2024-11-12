8 незаменимых предметов, которые можно бесплатно взять в отеле

Останавливаясь в отелях, путешественники часто не подозревают, что многие вещи можно взять с собой без дополнительной оплаты. Это не только полезные предметы, но и мелочи, которые сделают путешествие более комфортным.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что именно можно попросить или взять с собой во время пребывания в отеле.
Почти каждый отель предоставляет шампунь, гель для душа и кондиционер. Эти маленькие флакончики пригодятся, если ваши средства закончились или не поместились в багаж. Некоторые гостиницы даже предоставляют увлажняющие кремы и бритвенные средства. Если упаковки не вскрыты, их можно смело брать с собой.
Блокнот и ручка, часто лежащие на столе в номере, - это не только декор. Эти предметы обычно можно унести с собой, и они могут пригодиться во время путешествий. Это хороший сувенир, на котором будет изображен логотип отеля. Также можно запросить дополнительные ручки или карандаши на рецепции, если они нужны.
Во многих отелях предоставляют одноразовые тапочки, особенно если пол в номере не застелен ковром. Они удобны для домашнего использования или коротких поездок и гости часто могут взять их с собой. Халаты, однако, принадлежат к имуществу гостиницы, поэтому их лучше оставить. Исключение составляют случаи, когда гостиница дарит халат как часть акционного пакета.
В большинстве гостиниц предусмотрены кофеварки или чайники с набором пакетиков чая, кофе и сахара. Гостям разрешено унести с собой остатки этого набора, если он не был использован. Это может пригодиться в пути для быстрого перекуса. Иногда можно попросить на рецепции дополнительные пакетики и персонал охотно предоставит их.
Некоторые отели предлагают бесплатные зубные щетки и маленькие тюбики зубной пасты, особенно если их попросить на рецепцию. Это особенно удобно для путешественников, забывших свои гигиенические средства на дому. Кроме того, такие комплекты часто компактны и подходят для путешествий. Следует обратиться на рецепцию, если эти вещи не предоставлены в номере.
Во многих отелях есть маленькие наборы для шитья, состоящие из иглы, нескольких нитей и пуговиц. Этот набор можно взять с собой, поскольку он пригодится для мелкого ремонта одежды. Это практичная вещь, которая поможет быстро справиться с повреждением одежды в путешествии.
Наборы по уходу за обувью, включающие губку или маленькую щетку, тоже часто есть в номерах. Они предназначены для одноразового использования, и гостиницы обычно не против, если гость уносит их с собой. Это полезная вещь, если нужно быстро освежить внешний вид обуви перед важной встречей.
Многие гостиницы предоставляют буклеты, карты и карты с советами по посещению местных достопримечательностей. Это не только информативно, но и может стать отличным сувениром или вспомогательным материалом для путешествий. Часто такие карты бесплатны, и их можно взять с собой, чтобы лучше планировать свои экскурсии.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Smart Traveller, Solo Travelling, Lifehacker.