8 найкращих серіалів про сім'ю та стосунки за останні 10 років

Велике кохання (2006-2011)

Американський драматичний серіал, що розповідає про життя Білла Хенріксона, підприємця з Юти, який практикує полігамію. Він намагається балансувати між трьома дружинами, численними дітьми, бізнесом і соціальним осудом.

Ти - втілення пороку (2014-2019)

Саркастична романтична комедія, що висміює традиційні уявлення про кохання та стосунки. Головні герої – егоїстичний письменник Джиммі та цинічна піарниця Ґретчен - обидва уникають серйозних почуттів, але несподівано для себе вплутуються в хаотичний, пристрасний і абсолютно нестандартний роман.

Коханці (2014-2019)

Привабливий та егоцентричний Шеймус працює на телебаченні та стає ведучим щотижневого недільного політичного шоу, проте довгоочікуване підвищення має маленький нюанс: чоловікові доведеться вести програму не з Лондона, а з Белфасту.

Джанет - лайлива, весела співробітниця супермаркету в Белфасті, яку щойно звільнили через її безтурботне ставлення до роботи. Коли шляхи Джанет і Шеймуса починають перетинатися в найрізноманітніших ситуаціях, самовдоволена безробітна і честолюбний телеведучий вступають у незвичайні стосунки, сповнені хаосу, конфліктів і веселощів.

Разом (2015–2016)

Події відбуваються в Лос-Анджелесі, де звукооператор Бретт Пірсон і його дружина-домогосподарка Мішель живуть у нудному шлюбі, виховують двох дочок і забули, коли востаннє займалися сексом. Друг сім'ї Алекс Пейпас, невдаха-актор із зайвою вагою, виселяється з квартири і знаходить тимчасовий притулок під їхнім дахом.

Водночас сестра Мішель Тіна, яка живе в Г'юстоні, розлучається зі своїм хлопцем, який йде до іншої дівчини і на невизначений термін приїжджає в гості. Незабаром двоє невдах вносять хаос в одноманітне життя подружньої пари, знову пробудивши пристрасть у їхніх стосунках.

Без зобов'язань (2015-2018)

Історія про холостяка та його нещодавно розлучену сестру, які знову опиняються під одним дахом. Разом вони виховують її дочку-підлітка, а також допомагають один одному розібратися із проблемами на особистому фронті.

Простіше простого (2016-2019)

Вісім історій друзів з Чикаго, які блукають лабіринтом сучасності, складеним з любові, сексу, нових технологій та масової культури.

Жага мандрівок (2018)

Джой і Алан багато років одружені, в їхньому сексуальному житті панує рутина. Після нещасного випадку на велосипеді, який на деякий час позбавив їх сексу, Джой намагається знайти спосіб відродити іскру в стосунках. Раптово Джой і Алан виявляють, що їх приваблюють нові люди, і обидва відчувають спокусу зробити щось необачне. Шлюб у небезпеці, і Джой придумує сміливе, неортодоксальне, але потенційно блискуче рішення, яке матиме серйозні наслідки.

Спадкоємці (2018-2023)

Кендалл Рой завжди намагався домогтися прихильності свого батька, який володіє величезною корпорацією. Але Логан Рой постійно знаходить у своєму синові недоліки, не звертаючи уваги на те, скільки сил чоловікові доводиться прикладати, щоб відповідати завищеним вимогам батька.

Настав час, коли бізнесменові необхідно передати свою справу у надійні руки. Кендалл не безпідставно вважає, що гідний отримати таку спадщину, але Логан стверджує, що той занадто слабкий і нерішучий, змушуючи сина добитися свого іншим шляхом...