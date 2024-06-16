8 найкращих інгредієнтів для догляду за шкірою, які допоможуть позбутися зморшок

Зменшення зморшок у міру дорослішання полягає у використанні правильних кремів і сироваток. У той час як деякі інгредієнти можуть розгладити та заспокоїти вашу шкіру, надаючи їй більш молодий вигляд, інші можуть фактично погіршити вигляд тонких зморшок.

Які найкращі інгредієнти для догляду за шкірою проти зморшок - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

8 найкращих інгредієнтів для догляду за шкірою від зморшок

Ретинол

Доктор медичних наук, пластичний хірург із Гарвардського університету та університету Джона Хопкінса Барт Качнярц радить найпопулярніший інгредієнт для догляду за шкірою проти старіння: ретинол, форми ретиноїду.

"Ця похідна вітаміну А прискорює вироблення колагену та оновлення клітин, розгладжує шкіру та розгладжує зморшки. Почніть з низької концентрації і поступово збільшуйте, якщо шкіра не відреагує алергією. Ретинол може викликати сухість, лущення та почервоніння, шкіри тому її обов'язково треба зволожувати та використовувати сонцезахисний крем після використання ретинолу", - сказав він.

Вітамін С

Також Качнярц наголошує, що ваш щоденний догляд за шкірою також повинен включати вітамін С.

"Цей антиоксидант захищає шкіру від сонячних променів і вільних радикалів, одночасно сприяючи виробленню колагену. Він доступний у сироватках, лосьйонах і кремах та загалом безпечний для будь-якої шкіри. типів, але у деяких може викликати печіння або подразнення", - зазначив він.

Продукти з антиоксидантами, такі як вітамін С, допоможуть запобігти руйнуванню вільними радикалами колагену на вашому обличчі, що призводить до в’ялості шкіри.

Гілауронова кислота

Іншим інгредієнтом, який допоможе приховати зморшки, є гіалуронова кислота, каже Кахнярц.

Вона також широко використовується в засобах по догляду за шкірою проти старіння як місцевий зволожуючий інгредієнт.

"Цей зволожувач притягує вологу до шкіри, розгладжує її та зменшує зморшки. Доступний у вигляді сироваток, лосьйонів і кремів, він ніжний для більшості типів шкіри", - каже лікар.

Нінциамід

Вибір засобів для догляду за шкірою, які містять ніацинамід, також може принести значні переваги красі вашої шкіри.

Ніацинамід є одним з інгредієнтів багатьох засобів по догляду за шкірою, які освітлюють шкіру, запобігають ознакам старіння та лікують такі стани, як екзема або вугрі.

Пептиди

Пептиди є ще одним ідеальним інгредієнтом для відновлення вікових пошкоджень шкіри.

"Ці короткі амінокислотні ланцюги допомагають у створенні колагену та еластину, покращуючи еластичність шкіри та зменшуючи зморшки", - каже Качнярц.

Фактично, згідно з одним дослідженням 2020 року, опублікованим у Міжнародному журналі молекулярних наук, ви можете побачити результати за рекордно короткий час. Це дослідження оцінювало переваги пептидів проти зморшок шляхом аналізу змін шкіри у 22 здорових азіатських жінок-добровольців старше 40 років. В результаті через два тижні спостерігалося значне розгладження зморшок шкіри на всіх п’яти ділянках.

Як позбавитися зморшок (фото: shutterstock.com)

Альфа-гідроксикислоти (AHA)

Вони є ще одним корисним доповненням до вашої процедури по догляду за шкірою проти старіння.

"Ці хімічні ексфоліанти видаляють омертвілі клітини шкіри, роблячи шкіру більш гладкою та молодшою", - каже Качнярц.

Однак вони можуть викликати сухість, лущення та почервоніння», тобто важливо зволожувати та використовувати сонцезахисний крем після них.

Бета-гідроксикислоти (BHA)

Так само ефективні у видаленні відмерлих клітин шкіри з пор, запобігаючи появі висипань і зменшуючи зморшки.

Продукти, що містять BHA, особливо корисні для людей з жирною шкірою, оскільки вони допомагають зменшити вироблення сала та накопичення шкірного сала та зменшити ймовірність появи прищів.

Сквалан

Косметологи пропонують використовувати живильну олію як останній крок у вашому режимі догляду за шкірою, оскільки вона може зафіксувати інші продукти, які ви використовували, і запобігти втраті вологи.

Зокрема, радять олію зі скваланом.

Сквалан - це інгредієнт, який відомий тим, що імітує природну шкірну жирність, тому його ідеально застосовувати на шкірі незалежно від її типу.