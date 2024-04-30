8 моделей поведения, которые женщины не могут терпеть в дружбе

Дружба может являться одним из самых приятных аспектов жизни. Друзья наполняют нашу жизнь смехом, любовью и нескончаемой поддержкой. Сильная духом и независимая женщина не может терпеть в дружбе некоторые проявления поведения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Hack Spirit .

Неуважение

Сильные духом женщины знают себе цену. Они понимают ценность любых отношений, особенно дружбы.

Итак, если есть что-то, чего они не терпят, это неуважение. Будь-то вербальное, эмоциональное или другое, неуважению нет места в здоровой дружбе.

К тому же, такие люди требуют уважения не только к себе, но и ко всем в своем окружении.

Нечестность

Правда и честность являются главными признаками любой крепкой дружбы. Для сильных женщин нет места лжи или обмана.

Они верят в прозрачность и открытость, даже когда правду трудно слышать.

Если друг постоянно лжет или что-то скрывает, то это серьезный признак.

Негативность

Иногда друзья могут постоянно жаловаться на все: работу, отношения и семью. Это может истощать. Потому иногда приходится избегать таких людей ради собственного психического здоровья.

Помните, что защищать свое спокойствие - это нормально.

Отсутствие поддержки

Сильные женщины, как правило, всегда стремятся добиться своих целей. Поэтому им нужны друзья, которые будут поддерживать их на каждом шагу.

Однако отсутствие поддержки - это то, чего они просто не будут терпеть в дружбе. Они верят, что настоящая дружба должна вдохновлять обоих людей и давать им силы.

Если они не видят такой поддержки, они могут считать, что отношения больше истощают, чем приносят пользу.

Эмоциональная недоступность

Дружба - это не только общие интересы или хорошее время вместе, но и эмоциональная связь.

Если друг эмоционально удален или безразличен, это может быть обидно.

Поэтому каждому нужен кто-нибудь, кто действительно нас понимает.

Зависть

Зависть может быть убийцей дружбы. Все хотят иметь друзей, которые празднуют их успехи, а не тих, кто зависит.

Например, когда кто получает повышение на работе, то ожидает, что друзья будут радоваться за них.

Такая поддержка важна, поскольку она формирует взаимное уважение и сохраняет здоровую дружбу.

Ненадежность

Нет ничего более надоедливого, чем друг, который постоянно сбивает планы или никогда не бывает рядом.

Ненадежность - это большое "нет" в любой дружбе, особенно для сильных женщин.

Каждому нужен кто-то, на кого можно положиться несмотря ни на что.

Критика

Сильные духом женщины знают себе цену и не позволят в свою сторону неоправданную критику.

Настоящий друг будет любить вас за то, кем вы являетесь, за недостатки и все. Так что никогда не соглашайтесь на дружбу, которая заставляет вас чувствовать себя иначе.