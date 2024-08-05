8 методів прибрати наліпку зі скла, щоб не залишилося й сліду

Замочити у гарячій воді

Певно, це найпоширеніший метод, щоб відклеїти етикетки з поверхні - проте лише з тих предметів, які можна мити. Гаряча вода розчиняє папір наклейки і послаблює клей.

Для цього способу потрібно лише наповнити миску або раковину гарячою водою і занурити виріб на 10-15 хвилин. Для ефективності можна додати кілька крапель мила для миття посуду. Проте не використовуйте окріп, який може призвести до розтріскування скла.

Якщо ви не можете занурити весь виріб, використовуйте чисту тканину або губку, щоб промокнути наклейку водою. Після замочування відклейте наклейку і зітріть залишки клею губкою або пальцями.

Нагріти за допомогою фена

Цей метод пропонує альтернативний спосіб нагрівання наклейки. Завжди вживайте заходів обережності, щоб уникнути травм, спрямовуючи тепло від себе і тримаючи об'єкт на безпечній відстані.

Щоб відклеїти наклейку феном, увімкніть фен або відпарювач і встановіть його на середній рівень нагрівання. Тримайте прилад на відстані кількох сантиметрів від наклейки і нагрівайте наклейку від 30 секунд до 2 хвилин.

Повільно відклеюйте наклейку, поки вона ще тепла. Після цього очистьте виріб теплою водою з милом або засобом для миття скла.

Нанести медичний спирт або рідину для зняття лаку

Спирт також може допомогти розщепити клей і видалити залишки наклейки. Якщо у вас немає медичного спирту, ви можете скористатися горілкою, джином або рідиною для зняття лаку.

Змочіть ганчірку або ватну кульку рідиною для зняття лаку або медичним спиртом. Потім покладіть ватку на наклейку або її залишки і залиште на 5-20 хвилин, щоб клей розчинився.

Як відклеїти наліпки без сліду (ілюстративне фото: Unsplash)

Зніміть наклейку і видаліть залишки спирту за допомогою ганчірки, за необхідності повторивши процес.

Замочити в білому оцті

Дистильований білий оцет - це природний розчинник, який здатен розчинити клей. Для видалення наклейки оцтом, змочіть губку або ганчірку в розчині і покладіть її на наклейки.

Залиште ганчірку на 10-20 хвилин, потім відклейте наклейку і зішкребіть залишки м'якою тканиною або пластиковим скребком.

Просочити олією

Олія працює як розчинник для розщеплення клею. До того ж можна використовувати різні продукти, щоб зняти наклейку зі скла, зокрема оливкову, рослинну або кокосову олію.

Щоб відклеїти наклейку олією, нанесіть невелику кількість олії на наклейку і залиште на 10-20 хвилин, щоб вона проникла в клей.

За допомогою ганчірки потріть наклейку і відклейте її. Витріть залишки клею ганчіркою, і, якщо предмет можна мити, вимийте його теплою мильною водою.

Нанести засіб для видалення плям

Магазинні засоби для виведення плям містять ензими або розчинники, які можуть безпечно розчинити клей на наклейці. Відклейте якомога більше паперу наклейки, а потім розпорошіть засіб для виведення плям на липкі залишки.

Відповідно до інструкцій на етикетці продукту, залиште його на рекомендований час (зазвичай менше ніж 15 хвилин). Потім за допомогою ганчірки видаліть залишки клею.

Прикласти лід

Охолоджувальний ефект льоду нейтралізує залишки клею і робить його жорсткішим, що може полегшити його видалення.

Для такого методу покладіть пакет з льодом безпосередньо на наклейку. Залиште приблизно на 10-15 хвилин, щоб клей затвердів. Зніміть або зішкребіть наклейку, поки вона замерзла, а залишки клею зітріть за допомогою ганчірки.

Нанести WD-40

Якщо інші способи очищення не спрацювали, радять спробувати WD-40. Він містить сильні хімічні речовини, які розщеплюють наклейку. Спершу потрібно захистити шкіру та очі, надігнувши рукавички та окуляри.

Потім розпиліть WD-40 безпосередньо на наклейку і залиште засіб на 5-10 хвилин. Відклейте наклейку і витріть залишки клею ганчіркою.

Якщо такий метод застосовується на скляній поверхні, її радять вимити теплою водою з милом.