8 маловідомих фактів про святого Миколая

Яким уявляли Миколая наші предки

Святий Миколай був однією з улюблених церковних фігур для українців. Вірили, що він мав різноманітні здібності, тому на теренах України за деякий час з'явився культ святого.

Втім, образ Миколая в народних уявленнях іноді відрізняється від церковного канону. Це стосується не лише зовнішності святого, а й його вмінь. Як результат народних легенд, цього дня пращури не лише дарували солодощі та інші подарунки, а й остерігалися вовків та пили пиво.

Святий Миколай має велику силу

Дар Миколая здійснювати дива та зцілювати людей згадується в різних переказах, зокрема і церковних. Віра в чудотворну силу святого також відображалася в деяких поширених висловлюваннях українців.

Зокрема, в XIX столітті можна було навіть почути фразу "Святий Миколай Богом буде, як Бог умре".

Святий Миколай захищає мандрівників

Під опікою Миколая перебувають діти, нужденні та сироти. Відповідно до історії з церковних книг, після смерті заможних батьків Миколай роздав весь спадок нужденним. Також Миколай вважався опікуном рибалок, які молилися до святого про безпечне повернення додому з моря.

Крім цього, за уявленнями наших предків, святий Миколай також захищає подорожніх: паломників, чумаків, козаків та вояків. Тому українці, які були пов'язані з цією діяльністю, зверталися в молитвах до святого Миколая з проханнями про швидке повернення додому і захист від небезпек.

Миколай впливає на врожай

Чудотворця часто вважали покровителем землеробства. Українці вірили, що святий Миколай має здатність впливати на врожай. В текстах стародавніх колядок, записаних в селі Дуба Івано-Франківської області згадується про те, як святий засіває поле:

"Ой, сам Господь за плугом ходит.

Ой а хто Єму та й посіває?

Святий Николай а й посіває"

Миколай піклується про домашніх тварин

Миколай Чудотворець - святий з добрим серцем, який опікувався слабшими, зокрема й тваринами. Вважалося, що особливо Миколай турбується про коней.

Тому 6 грудня коней запрягали в сані для розкатування снігу - ймовірно, вважали, що робота буде легшою, аніж в інший день. А іншу поширену домашню худобу, корову, Миколай захищав від укусів гадюк.

Миколай керує вовками

Крім того, що Миколай захищав домашніх тварин, він також міг впливати на диких, особливо вовків. Це вірування поширене в селах Бойківщини. Відповідно до уявлень, 6 грудня святий "розганяв" вовків, тому тварини об'єднувалися в зграї.

До того ж Миколай нібито розмикав вовкам зуби та випускав хижаків з лісів. Через це вовки могли нападати на людей - проте лише на вказаних святим Миколаєм. Тому гнівити Чудотворця не варто.

Миколай захищає подружжя

Святого Миколая вважали не лише покровителем певних професій та чудотворцем, його захист поширювався і на подружні пари.

Як зафіксували дослідники в селі Стрілки, на весіллях Бойківщини співали пісень з проханнями до святого Миколая вдало розпочати та закінчити весілля:

"Николаю Чудотворче, помагай

нам весілля зачинати і кінчати"



Миколай своєрідний "пивний бог"

В давнину пращури на День святого Миколая варили пиво. Це було приводом зібратися громадою, співаючи пісень.

Згадки про цю діяльність є в текстах давніх колядок, наприклад, в зафіксованій в селі Глибока Івано-Франківської області:

"Чому так нема, як було давно,

Святим Миколам пива не варять"

Святий Миколай змінює погоду

Відповідно до вірувань українців, до Дня святого Миколая змінюється погода і настають справжні морози. Як казали на Житомирщині, "до Миколи нема зими ніколи".