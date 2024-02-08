8 лютого: які справи в цей день категорично не можна робити, як не винести з дому щастя

8 лютого Християни вшановують святого Захарія, одного з дванадцяти старозавітних малих пророків, який прожив і пророкував у Єрусалимі за п'ять століть до народження Христа.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Традиції цього дня

Своє прізвисько "Серповидець" Захарія отримав через одне з одкровень, отриманих уві сні. У ньому святий бачив сувій, який летів у повітрі і згинаються, нагадуючи форму серпа.

У народі ця дата відома як день Захарія або Захарій Серповидець. За старовинними звичаями, в цей день діяли певні суворі заборони, порушення яких приносило серйозні біди.

Біблійні перекази свідчать, що Захарій володів даром передбачення з юнацьких років і був відомий як "глядач премирних бачень". Він докладно описав тріумфальний вхід Ісуса Христа в Єрусалим і передбачив, що Спасителя зрадять за 30 срібняків. Крім того, в своїй книзі пророк написав, що під час розп'яття станеться затемнення сонця, стражник вдарить списом в ребро Господа, а учні Месії розсиплються по різних країнах.

Що суворо не можна робити сьогодні

Поганою прикметою вважалося виносити сміття з хати в день Захарія Серповидця, оскільки забобонні вважали, що разом із сміттям можна винести своє щастя.

Також в давнину кажучи, що літнім людям в цю дату не слід дивитися в дзеркало після заходу сонця, бо це обіцяло скорочення життя і могло викликати швидку смерть. Навіть молодим не рекомендувалося довго замислюватися над своїм зображенням у дзеркалі, оскільки це вважалося попередженням про надходження бід.

День Захарія також розглядали як несприятливий для будь-яких хірургічних операцій і лікування зубів, тому ці справи відкладали на іншу дату.

В цей день іменини відзначають: Захар, Сава, Петро, Федір, Андрій, Степан.

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