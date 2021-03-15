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8-летняя украинка начала встречаться с 13-летним блогером: теперь у них откровенные фото и поцелуи

Автор: Людмила Жукова

Украинской модели Миле Маханец всего 8 лет, но в соцсетях ее очень хорошо знают. Ей во всем помогает мама Даша Маханец, которая активно раскручивает страничку своей дочери в Instagram. А недавно Мила удивила всех, она сообщила, что начала встречаться с 13-летним блогером Пашей Паем.

Об этом маленькая девочка сообщила на странице в Instagram в многочисленных Stories.

"Мы начали встречаться с Пашей. Да, это правда", - сообщает Мила в соцсети.

Скриншот (instagram.com/milamaxanets)

На следующих фото можно увидеть уже обнимающихся и целующихся детей.

Скриншот (instagram.com/milamaxanets)

Отметим, что сама Милана позирует на фото в откровенных взрослых нарядах, а ее мама специально сняла на 14 февраля квартиру, чтобы сделать там фотосессию для парочки и опубликовать праздничный контент.

Мама девочки Дарья Маханец говорит, что детей никто не заставлял изображать отношения и у них действительно любовь. Также она пишет, что "это их жизнь и они разберутся".

Мама юной модели совершенно не понимает, что в этой истории не так. Она продолжает помогать дочери публиковать подобный "романтический" контент в соцсетях.

В комментариях на Facebook украинцы обратили внимание на данный факт, они негодуют и призывают детского омбудсмена не оставить это без внимания.

  • Отношения в 8 лет? Мать точно ненормальная какая-то.
  • Ужас. Можно написать детскому омбудсмену.
  • Таких родителей нужно лишь родительский прав!
  • А що статтю за розбещення неповнолітніх скасували? Які відносини в 8 років?! Тут потрібна служба в справах неповнолітніх, в мами явно з головою не в порядку.
  • А мама криминальное за развращение не хочет? Жуть.
  • Ребенка нужно оградить от такой матери. Это не нормально

Как мы ранее писали, в Киеве скандальная блогерша разнесла арендованную квартиру в известном ЖК.

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Новости Украины блогер
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