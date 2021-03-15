8-летняя украинка начала встречаться с 13-летним блогером: теперь у них откровенные фото и поцелуи

"Мы начали встречаться с Пашей. Да, это правда", - сообщает Мила в соцсети.

Скриншот (instagram.com/milamaxanets)

На следующих фото можно увидеть уже обнимающихся и целующихся детей.

Скриншот (instagram.com/milamaxanets)

Отметим, что сама Милана позирует на фото в откровенных взрослых нарядах, а ее мама специально сняла на 14 февраля квартиру, чтобы сделать там фотосессию для парочки и опубликовать праздничный контент.

Мама девочки Дарья Маханец говорит, что детей никто не заставлял изображать отношения и у них действительно любовь. Также она пишет, что "это их жизнь и они разберутся".

Мама юной модели совершенно не понимает, что в этой истории не так. Она продолжает помогать дочери публиковать подобный "романтический" контент в соцсетях.

В комментариях на Facebook украинцы обратили внимание на данный факт, они негодуют и призывают детского омбудсмена не оставить это без внимания.