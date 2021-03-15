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8-річна українка почала зустрічатися з 13-річним блогером: тепер в них відверті фото і поцілунки

Автор: Людмила Жукова

Українській моделі Милі Маханець всього 8 років, але в соцмережах її дуже добре знають. Їй у всьому допомагає мама Даша Маханець, яка активно розкручує сторінку своєї дочки в Instagram. А нещодавно Міла здивувала всіх, вона повідомила, що почала зустрічатися з 13-річним блогером Пашею Паєм.

Про це маленька дівчинка повідомила на сторінці Instagram в численних Stories.

"Ми почали зустрічатися з Пашею. Так, це правда", - повідомляє Міла в соцмережі.

Скріншот (instagram.com/milamaxanets)

На наступних фото можна побачити, як діти цілуються та обнімаються.

Скріншот (instagram.com/milamaxanets)

Відзначимо, що сама Мілана позує на фото у відвертих дорослих нарядах, а її мама спеціально зняла на 14 лютого квартиру, щоб зробити там фотосесію для парочки й опублікувати святковий контент.

Мама дівчинки Дар'я Маханець каже, що дітей ніхто не змушував зображати відносини й у них дійсно любов. Також вона пише, що "це їхнє життя і вони розберуться".

Мама юної моделі абсолютно не розуміє, що в цій історії не так. Вона продовжує допомагати дочці публікувати подібний "романтичний" контент в соцмережах.

В коментарях на Facebook українці звернули увагу на цей факт, вони обурюються і закликають дитячого омбудсмена не залишити це без уваги.

  • Відносини у 8 років? Мати точно ненормальна якась.
  • Жах. Можна написати до дитячого омбудсмена.
  • Таких батьків потрібно лише батьківських прав!
  • А що статтю за розбещення неповнолітніх скасували? Які відносини у 8 років?! Тут потрібна служба у справах неповнолітніх, у мами явно з головою не в порядку.
  • А мама кримінальне за розбещення не хоче? Жах.
  • Дитину потрібно захистити від такої матері. Це не нормально

Як ми раніше писали, в Києві скандальна блогерша рознесла орендовану квартиру в відомому ЖК.

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Новини України блогер
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