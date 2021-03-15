8-річна українка почала зустрічатися з 13-річним блогером: тепер в них відверті фото і поцілунки

"Ми почали зустрічатися з Пашею. Так, це правда", - повідомляє Міла в соцмережі.

Скріншот (instagram.com/milamaxanets)

На наступних фото можна побачити, як діти цілуються та обнімаються.

Скріншот (instagram.com/milamaxanets)

Відзначимо, що сама Мілана позує на фото у відвертих дорослих нарядах, а її мама спеціально зняла на 14 лютого квартиру, щоб зробити там фотосесію для парочки й опублікувати святковий контент.

Мама дівчинки Дар'я Маханець каже, що дітей ніхто не змушував зображати відносини й у них дійсно любов. Також вона пише, що "це їхнє життя і вони розберуться".

Мама юної моделі абсолютно не розуміє, що в цій історії не так. Вона продовжує допомагати дочці публікувати подібний "романтичний" контент в соцмережах.

В коментарях на Facebook українці звернули увагу на цей факт, вони обурюються і закликають дитячого омбудсмена не залишити це без уваги.