8 квітня - день здійснення мрій. Головні правила цього вівторка, які принесуть щастя

Цього вівторка настає особливий період, коли енергія буде сприяти здійсненню бажаного. Але не слід забувати про уважність.

Прогноз астропогоди на 8 квітня

"До 14:54 життєві сили в організмі людини можуть почати фонтанувати. Спрямуйте їх на зміцнення відносин у родині, благоустрій житла. Після 14:54 не треба планувати великих інтелектуальних і фізичних навантажень, адже настає один з найбільш енергетично потужних періодів. В організмі просинаються потужні сили, якщо не вміти керувати ними, можна нашкодити собі та своєму здоров'ю", - попередила Соловйова.

"Усі справи потребують максимального усвідомлення, зібраності та ретельності. Потрібна підвищена обережність у справах, доводьте усе раніше розпочате до логічного завершення. Беріться за справи лише за умови, що ви усвідомлюєте весь процес від початку до фіналу. Піклуйтесь про близьких людей, робіть подарунки, даруйте радість оточуючим. Період каяття, пробачення та виправлення помилок. Не варто давати будь-які обіцянки, треба виконувати чиїсь прохання", - додала вона.

До сходу Сонця, зазначила астролог, настає початок Камада екадаші: день посту, який за ведичною традицією настає на одинадцятий день після Молодика, під час індуїстського місяця Чайтра (березень-квітень за григоріанським стилем).

"Оскільки цей екадаші відкриває індуїстський календар постів, його шанують найбільше у порівнянні з іншими. Слово "камада" перекладається з хінді як "здійснення бажань", тому вважається, що його дотримання сприяє здійсненню мрій та досягненню всього задуманого. Крім того, цей могутній день допомагає якісно очистити карму. Також він є знаковим для всіх сімейних пар, які хочуть зачати дитину", - пояснила експерт.

Символічним управителем 8 квітня є Марс. Тому Соловйова радить не підсилювати марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки.

"Не зловживайте гострими стравами, м’ясом, алкоголем. Не пораньте інших навіть словом. Не переглядайте агресивний контент (новини, відео, світлини). Пробачайте тих, хто вас образив і в жодному разі не ображайте самі. Можна давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік, проходити курс прийому вітамінів для підтримки енергії в організмі", - резюмувала вона.