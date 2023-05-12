8 кулінарних звичок, за які можна розплатитися здоров'ям

Ми всі під час приготування їжі допускаємося ряду помилок, а потім дивуємося проблемам із травленням. Здається, що такого в митті сирого м'яса чи в тому, щоб залишити на ніч макарони без холодильника. Але фахівці застерігають, що за такі звички можна поплатитися здоров'ям.

Що саме ми робимо на кухні не так - в матеріалі Styler нижче.

Миємо сире м’ясо

Річ у тім, що в процесі миття бактерії разом з водою переносяться на раковину, стіл та інші поверхні. Якщо на шматку м’яса немає видимих ​​слідів бруду, то не мийте його. Небезпека в тому, що під струменем води бактерії поширюються по всій поверхні раковини. Це - прямий шлях до харчового отруєння.

Пробуємо їжу, щоб перевірити, чи не зіпсувалася вона

Ні на смак, ні на вигляд, ні на запах ви не виявите всі шкідливі бактерії. Але навіть невелика кількість зіпсованої їжі може викликати серйозне отруєння. Якщо у вас з'явилися хоч найменші підозри в придатності продукту, краще викиньте його.

Охолоджуємо їжу перед тим, як прибрати її в холодильник

Не залишайте їжу на столі довше двох годин або однієї години (особливо влітку). Патогенні бактерії дуже швидко розмножуються у швидкопсувних продуктах при температурі від 4 до 60 градусів.

Кладемо їжу на тарілку, де лежало сире м’ясо

Ніколи не допускайте, щоб сире м’ясо і риба стикалися з іншими продуктами. Коли бактерії з них потраплять на готову їжу, а це може призвести до харчового отруєння. Завжди використовуйте для сирих та готових продуктів окремі тарілки, обробні дошки і ножі.

Розморожуємо продукти при кімнатній температурі

Шкідливі харчові бактерії дуже швидко розмножуються, тому завжди розморожуйте м’ясо тільки в холодильнику або мікрохвильовій.

Пробуємо сире тісто

Ніколи не їжте сирі яйця ні в якому вигляді. У них може міститися бактерія сальмонела або інші шкідливі мікроорганізми. Навіть якщо у тісті нема яєць, його не можна їсти. Адже у борошні можуть бути присутніми кишкові палички, які провокують харчові отруєння.

Додаємо маринад від сирого м’яса в готові страви

Ніколи не використовуйте маринад, що залишився від сирого м’яса, з уже готовою їжею. Якщо хочете використовувати його як соус, прокип’ятіть.

Недоварюємо м'ясо, рибу і яйця

Їжа безпечна тільки після того, як її обробили при високій температурі. Щоб продукти не залишилися недовареними або недосмаженими, використовуйте при готуванні кухонний термометр. Адже на око можна недооцінити всі ризики.