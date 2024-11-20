8 кращих зовнішніх акумуляторів та повербанків для різних пристроїв

У наш час зовнішні акумулятори та повербанки стали незамінними аксесуарами, особливо під час відключень світла.
Про 8 найкращих моделей, які підійдуть для різних потреб та типів техніки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог про технології Engadget.
Ціна: 5 399 гривень
Цей зовнішній акумулятор - найкращий вибір для користувачів iPhone, сумісний із MagSafe для безшовної бездротової зарядки. Завдяки ємності 10 000 мА/год, він може заряджати більшість iPhone до двох разів.
Його тонкий і легкий дизайн полегшує перенесення, а складна підставка забезпечує додаткову зручність під час заряджання. Розроблений спеціально для iPhone, він підтримує як дротову, так і бездротову зарядку.
Anker MagGo (фото: Engadget)
Ціна: 3 399 гривень
Компактний та універсальний зарядний гаджет оптимізований для пристроїв Android. Він оснащений складною вилкою для зручності зберігання та портативності, а також можливостями швидкого заряджання USB-C з підтримкою Power Delivery (PD).
Незважаючи на свій невеликий розмір, він забезпечує високу продуктивність, що робить його ідеальним для користувачів, яким потрібна швидка підзарядка на ходу.
Anker Nano (фото: Engadget)
Ціна: 3 139 гривень
Поєднуючи зовнішній акумулятор ємністю 10 000 мА/год із вбудованим настінним зарядним пристроєм, цей варіант компактний і легкий, ідеально підходить для потреб низької та середньої ємності.
Він може заряджати пристрої та зовнішній акумулятор одночасно при підключенні до розетки. Він включає складні штирі для зручності подорожей та універсальний як для портативної, так і для домашньої зарядки.
Anker 10K Fusion (фото: Engadget)
Ціна: 3 633 гривен
Цей зовнішній акумулятор середньої ємності ідеально підходить для смартфонів та планшетів. Він забезпечує швидку зарядку за допомогою USB-C та додаткових портів USB-A для кількох пристроїв. Його тверда конструкція, виготовлена із міцних матеріалів, робить його придатним для використання на відкритому повітрі.
Завдяки ємності 15 000 мА/год він забезпечує кілька зарядок для більшості смартфонів і відомий своєю надійністю та високою продуктивністю.
Швидка зарядка Otterbox 15 000 мА/год (фото: Engadget)
Ціна: 3 633 гривень
Цей зовнішній акумулятор збалансує потреби середньої та високої ємності з акумулятором ємністю 20 000 мА/год. Пристрій оснащений швидкою зарядкою USB-C та кількома виходами для універсальності. Він має екологічний дизайн, виготовлений із перероблених матеріалів.
Незважаючи на свою велику ємність, він залишається компактним та зручним для перенесення, що робить його чудовим вибором для користувачів, яким потрібно заряджати кілька пристроїв на ходу.
Nimble Champ Pro (фото: Engadget)
Ціна: 6 150 гривень
Цей універсальний зовнішній акумулятор пропонує різні виходи, включаючи бездротову зарядку. Він оснащений магнітною системою кріплення для простоти використання та високою ємністю, яка дозволяє використовувати його на кількох пристроях.
Гаджет розроблений для користувачів з різними потребами в зарядці, поєднуючи функціональність та портативність.
Lion Energy Eclipse Mag (фото: Engadget)
Ціна: 6 999 гривень
Цей преміальний зовнішній акумулятор ємністю 27 000 мА/год ідеально підходить для ноутбуків та потужних пристроїв. Він включає вихід змінного струму для живлення більшої електроніки, як ноутбуки. Він також підтримує швидку зарядку USB-C для невеликих гаджетів, таких як телефони та планшети.
Міцний та довговічний, він ідеально підходить для професіоналів та мандрівників, яким потрібне комплексне рішення для зарядки.
Mophie Powerstation Pro AC 2023 (фото: Engadget)
Ціна: 7 999 гривень
Цей високоякісний варіант відрізняється передовою технологією швидкого заряджання і компактним стильним дизайном з вражаючою ємністю 27 650 мА/год. Він пропонує кілька портів USB-C та USB-A для підтримки різних пристроїв та включає інтелектуальну технологію для оптимізованої зарядки та керування теплом.
Це першокласний вибір для користувачів, які шукають ефективність та стиль.
Anker Prime Power Bank (фото: Engadget)
Раніше ми писали про прості поради, за допомогою яких акумулятор вашого ноутбука працюватиме довше.
А ще у нас є матеріал про те, як правильно вибрати повербанк, щоб зарядити не тільки телефон, а й техніку.